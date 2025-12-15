Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La comunidad educativa del colegio Amor de Dios de Toro, preparada ante un posible incendio

El centro escolar ha acogido un simulacro en el que han participado los bomberos, Policía Local, Protección Civil y Cruz Roja

Las instalaciones del colegio Amor de Dios de Toro han sido en la mañana de este lunes el escenario de un simulacro de incendio que ha "obligado" a desalojar el edificio.

Toda la comunidad educativa del centro, entre la que se encontraban alumnos de todos los cursos de Educación Infantil y Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, el profesorado y demás personal del colegio, ha sido evacuada de las instalaciones.

El desalojo se hizo siguiendo el protocolo habitual del centro y se simuló que dos personas habían quedado atrapadas en el interior del edificio; una en altura y, por otro lado, hubo un "herido" que fue sacado en camilla por parte del personal sanitario.

Por su parte, los efectivos de los bomberos de Toro llevaron a cabo las labores de rescate correspondientes.

En el simulacro de incendio, han participado, además de voluntarios de los bomberos de Toro, agentes de la Policía Local, miembros de Protección Civil y de Cruz Roja Zamora, con un resultado satisfactorio. "Todo resultó muy bien", han confirmado responsables del centro educativo.

