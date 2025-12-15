La cofradía Virgen del Canto de Toro celebra un acto de bendición de las familias que esperan un bebé
La ermita de la patrona acogerá la celebración, en la que se entregará a las mujeres embarazadas una vela que podrán encender durante el parto
"Luz en la Espera" es el acto de bendición de las familias que esperan un bebé que la cofradía Virgen del Canto celebrará esta semana.
La ermita que alberga la imagen de la patrona de Toro acogerá el sábado 20 de diciembre, a partir de las 17.00 horas, este acto, en el que se entregará a las mujeres embarazadas una postal con una oración y una vela que podrán encender durante el parto del bebé que esperan.
Desde la cofradía, animan a todas las mujeres embarazadas y a las familias que esperan un bebé a acudir a recibir la bendición "para que tengan un buen parto y todo salga muy bien", como ha explicado la presidenta de la cofradía, Inmaculada Guerra.
Guerra ha explicado, asimismo, que el acto se realiza con motivo de la fetividad de la Fertilidad de la Virgen Embarazada, que se conmemora el 18 de diciembre.
