Con motivo de la Navidad
Los alumnos de la Escuela de Música de Toro harán audiciones en el teatro esta semana
Los jóvenes tocarán con sus instrumentos los días 16 y 17 en el Fundos-Latorre
Los integrantes del centro también visitarán las residencias de la ciudad y participarán en el Festival de Navidad y en el concierto de "La Lira"
Los alumnos de la Escuela Municipal de Música "Jesús López Cobos" ofrecerán esta semana en el teatro Fundos-Latorre las audiciones de las diferentes especialidades.
Los alumnos de Percusión, Trompeta y Metales Graves, Saxofón, Combo de Guitarra Eléctrica, Clarinete y Flauta tocarán en ese orden el martes 16, a partir de las 16.00 y hasta las 20.00 h a cada hora en punto, excepto los de Combo, que lo harán a las 18.45 horas.
El miércoles 17, será el turno de los alumnos de Guitarra Clásica, que tocarán a las 17.00 h, los de Piano (de Vicente Urones) lo harán a las 19.00 h, y los alumnos de Piano (de la clase de Ana), a las 20.00 h.
Asimismo, los estudiantes de la Escuela participarán en el Festival de Navidad junto a los colegios, que tendrá lugar el jueves 18 desde las 17.00 horas, y abrirá el concierto que ofrecerá la banda "La Lira" el viernes 19. Ambas actividades también serán en el Fundos-Latorre.
Además, los alumnos del centro visitarán las cinco residencias de la ciudad, donde llevarán su música el próximo 22 de diciembre.
