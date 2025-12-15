Los alumnos de la Escuela de Música de Toro harán audiciones en el teatro esta semana

Los alumnos de la Escuela Municipal de Música "Jesús López Cobos" ofrecerán esta semana en el teatro Fundos-Latorre las audiciones de las diferentes especialidades.

Los alumnos de Percusión, Trompeta y Metales Graves, Saxofón, Combo de Guitarra Eléctrica, Clarinete y Flauta tocarán en ese orden el martes 16, a partir de las 16.00 y hasta las 20.00 h a cada hora en punto, excepto los de Combo, que lo harán a las 18.45 horas.

El miércoles 17, será el turno de los alumnos de Guitarra Clásica, que tocarán a las 17.00 h, los de Piano (de Vicente Urones) lo harán a las 19.00 h, y los alumnos de Piano (de la clase de Ana), a las 20.00 h.

Asimismo, los estudiantes de la Escuela participarán en el Festival de Navidad junto a los colegios, que tendrá lugar el jueves 18 desde las 17.00 horas, y abrirá el concierto que ofrecerá la banda "La Lira" el viernes 19. Ambas actividades también serán en el Fundos-Latorre.

Además, los alumnos del centro visitarán las cinco residencias de la ciudad, donde llevarán su música el próximo 22 de diciembre.