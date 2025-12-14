Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Transportes

Ahora Decide pide que se recuperen los horarios del autobús entre Toro y Madrid

La formación da un mes de plazo al Gobierno central para negociar con la empresa y convocará una concentración "si no hay noticias"

Concentración en la estación de autobuses de Toro.

Concentración en la estación de autobuses de Toro. / I. F. (Archivo)

Carmen Toro

Ahora Decide ha exigido al Gobierno central que "negocie" con la empresa Monbús, concesionaria de la línea de autobús que une Zamora y Madrid, la recuperación de paradas en Toro los viernes y domingos.

"Si no hay nuevas noticias" en el plazo de un mes, la formación zamoranista convocará una nueva concentración en la estación de autobuses de Toro, como ha anunciado en un comunicado y como ya hizo en septiembe del pasado año.

Para Ahora Decide, la reivindicación "más importante" es la de recuperar el último autobús diario que sale de Madrid y llega a Zamora. "Es necesario conseguir" que pare en Toro ya que "son sólo diez minutos". Lo mismo que solicitan para la línea que sale los viernes y domingos a las ocho de la tarde de Madrid.

La segunda solicitud que hacen desde el partido político es que uno de los dos autobuses que salen de Zamora en torno a las ocho de la tarde del domingo pare en Toro.

Así, desde Ahora Decide han pedido a los representantes políticos del PSOE en el Congreso y el Senado y al subdelegado del Gobierno en Zamora que "presionen" al Gobierno central y al ministro de Transportes para que negocien con la empresa Monbús para "garantizar" que estos autobuses que "pasan cerca de Toro paren".

Con estas dos propuestas, "se atienden las necesidades" de los ciudadanos de Toro, de colectivos "importantes" para mantener la población, como los estudiantes y los enfermos de cáncer, y "se da facilidad a los turistas, la mayoría procedentes de Madrid", para tener una "buena comunicación" de ida y vuelta los fines de semana, han concluido desde Ahora Decide.

