Zamora en Pie informa en Morales de Toro sobre la instalación de plantas de biogás

La federación Zamora en Pie informó en la tarde del viernes en Morales de Toro sobre las posibles consecuencias de la instalación de las macroplantas de biogás proyectadas en la zona.

Los miembros de la federación también recogieron alegaciones en contra de la implantación de la macroplanta proyectada en Toro, después de que los asistentes escuchasen los "graves problemas" de contaminación de los acuíferos, las tierras y el aire que, según explicaron, se derivarían de la instalación de estas industrias y, consecuentemente, las "graves consecuencias derivadas de estos contaminantes en nuestra salud".

"Sin salud no hay vida posible en nuestra tierra y sin salud nuestro modo de vida desaparece", han alegado desde la federación, desde donde han aseverado que "seguimos uniendo esfuerzos en el Alfoz para luchar por nosotros y nuestros hijos".

"Esta lucha de David contra Goliat tiene que continuar, el pueblo puede cambiar decisiones de unos pocos que sólo van a por el dinero", han manifestado.

El centro El Molino de la localidad acogió la charla informativa, a la que acudieron alrededor de medio centenar de personas, entre las que había, además de vecinos del pueblo, también de otros como Toro, Pozoantiguo o Pedrosa del Rey.