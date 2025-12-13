La Guardia Civil lanza una campaña de comercio seguro en Toro

El plan "Comercio Seguro", elaborado por la Guardia Civil y la Policía Local, se implementará en estos días para proteger al comercio y a los usuarios, como explicó el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, en su presentación.

La campaña se concreta en un díptico que agentes de ambos Cuerpos repartirán en los establecimientos y que recoge consejos de autoprotección con el objetivo de "prevenir delitos, proteger bienes y personas en el ámbito comercial y fomentar la colaboración entre Guardia Civil, Policía Local y comerciantes", tanto en el comercio físico como en el electrónico.

Entre estas "recomendaciones y herramientas" para los comercios, que son "básicas, pero fundamentales", están priorizar los medios de pago electrónicos, no acumular grandes cantidades de dinero, no hacer recuentos de caja delante de terceros o evitar estar una persona sola dentro del establecimiento, así como no dejar dinero efectivo ni objetos de valor en lugares de fácil acceso, según detalló el comandante de la Guardia Civil, Jesús José González Tejada.

Tejada también hizo hincapié en la recomendación de disponer de detectores de moneda falsa porque "se están intentando colar billetes falsos", o en no informar a terceros de las medidas de vigilancia que existan y asegurarse de que están activas, entre otras recomendaciones.

El concejal de Comercio, José Lorenzo Sevillano, expresó que son consejos "lógicos, pero, muchas veces, no se llevan a cabo y está muy bien recordarlos".

El plan cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Toro y el respaldo de CEOE-Cepyme.