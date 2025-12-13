La Escuela Profesional de Danza de Castilla y León exhibe su baile en Toro
El teatro Fundos-Latorre ha acogido una gala de danza - taller coreográfico, en la que ha actuado la toresana Lucía Martínez, alumna del centro
La Escuela Profesional de Danza de Castilla y León ofreció en la tarde-noche del viernes la Gala de Danza – Taller Coreográfico que acogió el teatro Fundos-Latorre.
Los alumnos del centro profesional de danza, entre los que se encontraba la toresana Lucía Martínez Hernández, bailaron cuatro coreografías de danza española y danza clásica.
Concretamente, los jóvenes bailarines bailaron con gran calidad y profesionalidad las coreografías "SilentScreaM", de Aleix Mañé; "Mediterránea", de Alejandro Molinero; "Umbral", de Juanjo Arqués, y "Ritos del Alba", de Manuel Segovia.
Todos ellos son coreógrafos que acuden de fuera a la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León para montar las piezas.
La propuesta conjugó así, sobre el escenario del Fundos-Latorre, excelencia, arte y juventud en una velada en la que el público toresano pudo disfrutar del futuro de la danza española.
