La Escuela Profesional de Danza de Castilla y León exhibe su baile en Toro

La Escuela Profesional de Danza de Castilla y León ofreció en la tarde-noche del viernes la Gala de Danza – Taller Coreográfico que acogió el teatro Fundos-Latorre.

Los alumnos del centro profesional de danza, entre los que se encontraba la toresana Lucía Martínez Hernández, bailaron cuatro coreografías de danza española y danza clásica.

Concretamente, los jóvenes bailarines bailaron con gran calidad y profesionalidad las coreografías "SilentScreaM", de Aleix Mañé; "Mediterránea", de Alejandro Molinero; "Umbral", de Juanjo Arqués, y "Ritos del Alba", de Manuel Segovia.

Todos ellos son coreógrafos que acuden de fuera a la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León para montar las piezas.

La propuesta conjugó así, sobre el escenario del Fundos-Latorre, excelencia, arte y juventud en una velada en la que el público toresano pudo disfrutar del futuro de la danza española.