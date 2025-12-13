COAG forma en Toro sobre el cultivo y comercialización del pistacho

COAG Zamora ha organizado en Toro una jornada formativa sobre el manejo del cultivo del pistachero ecológico y su comercialización.

La jornada ha constado de tres módulos, enfocados en la comercialización del pistacho, la situación actual y los "retos" a los que se enfrentan los productores; así como al aprovechamiento de los recursos hídricos en el riego del pistacho y sus repercusiones en el medio ambiente. Además, se ha tratado aspectos teórico-prácticos de la poda del pistacho, desde la poda en verde y la tradicional, pasando por el injertado del pistachero.

La formación ha contado con la asistencia de cerca de 50 agricultores y, entre ellos, se ha contado con socios de la Unión de Campesinos y de la coopertiva Acor, también procedentes de provincias como Valladolid o Salamanca.

La jornada ha finalizado con la puesta en común del resumen de los asuntos tratados y las conclusiones extraídas de ellos.

Y el objetivo principal de la jornada ha sido el de incluir la parte de comercialización, "que parece que es lo que va interesando más" a este tipo de cultivo, que tarda cinco años en dar comercialización desde que es plantado, como ha explicado la coordinadora de la jornada, Ana Isabel Estaban Matías.

La formación ha estado impartida por la gerente de la cooperativa Piñosol, Amelia Pastor Robles, y por el técnico del departamento agronómico y cultivos de Acor, Adrián Jiménez Navas.

La actividad forma parte del programa PEPAC 2023-2027 de la PAC y también está subvencionada por la Junta de Castilla y León y el Ministerio de Agricultura.