El adiós a los horarios "intempestivos" del autobús entre Toro y Madrid, cada vez más cerca: "Hay movimientos"

El subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, ha confirmado este viernes que ha mantenido contacto con la empresa Monbús, concesionaria de la línea de transporte de autobús que conecta Toro con Madrid, en relación con el escrito remitido desde el Ayuntamiento de Toro, concretamente, por el concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Rodríguez Casares, en el que solicitba la ampliación de frecuencias y de horarios de los autobuses.

Dicha petición se resumía en dos propuestas concretas: incorporar una parada en sentido Madrid-Toro con salida a las 20.00 horas del viernes, así como adelantar "una o dos horas" el último viaje del domingo desde Zamora o bien, apostar por una nueva frecuencia que haga parada en Toro en torno a las 16.00 horas.

Así, según ha expresado Ángel Blanco, los responsables de la concesionaria del servicio en Castilla y León le han confirmado que la solicitud planteada por el Ayuntamiento de Toro "les parecía correcta" y le han indicado vía telefónica que "iban a materializarlo".

No obstante, primeramente, hay que hacer algunos trámites burocráticos en el Ministerio de Transportes, según ha explicado el subdelegado del Gobierno por lo que, "a lo mejor, se tarda un poco".

"No sé qué opción tomarán, pero nos han dicho que es razonable; es más, mandaron un correo electrónico aclarando que hay movimientos ya y esperemos que se materialice lo más pronto posible", ha indicado Ángel Blanco, quien también ha expresado que "se trata es de que tanto los ciudadanos de Toro como los turistas puedan pasar el fin de semana" en la localidad sin tener que ajustarse a horarios "intempestivos" de los autobuses.