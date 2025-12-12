Un dispositivo coordinado reforzará la seguridad en Toro durante la Navidad

La prevención es el principal objetivo del dispositivo coordinado que se desplegará en Toro durante el período de Navidad. Así se ha establecido en la Junta Local de Seguridad con motivo de estas fiestas que se ha celebrado este viernes en el Ayuntamiento de Toro y que ha estado presidida por el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, y copresidida por la alcaldesa de Toro, Ángeles Medina.

Como ha explicado Blanco, aunque la Navidad "no suele ser la época más conflictiva" en la localidad, se llevará a cabo un trabajo conjunto entre los diferentes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que tendrá un carácter eminentemente "muy preventivo", para lo que "ya estamos totalmente coordinados".

Así, tanto la Subdelegación de Gobierno en Zamora como el Ayuntamiento implementarán las actuaciones junto con la Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil, los bomberos de Toro y Cruz Roja.

La finalidad es evitar tanto los incidentes como los hechos delictivos, sobre todo, en días y eventos en los que se prevé mayor afluencia de personas, como Nochevieja, la carrera San Silvestre, la I Papanoelada Ciclista Familiar que organiza la AECC, o la Cabalgata de Reyes. Jornadas en las que se reforzará especialmente la seguridad.

Asimismo, se va a poner especial atención en los controles de tráfico, que llevarán a cabo agentes de la Guardia Civil, con el fin de evitar la circulación por carretera de personas que hayan consumido alcohol o drogas.

Por otro lado, como ha explicado el subdelegado del Gobierno, va a haber "mucho control aéreo", aunque no por parte de la Guardia Civil, sino por parte de la unidad móvil de helicópteros de la Dirección General de Tráfico (DGT) con base en Villanubla (Valladolid), que pondrá el foco en "controlar las velocidades de tráfico".

"Tenemos todo preparado para que transcurran las fiestas de Navidad con total normalidad" y que sean unos días en los que "haya diversión y despidamos el año bien", ha concluido Ángel Blanco, antes de aprovechar para desear a todos los toresanos y ciudadanos del Afoz "que tengan unas felices fiestas y un feliz año, aunque sea muy pronto para decirlo".

Prevención de los delitos sexuales

Por su parte, la alcaldesa, Ángeles Medina, ha explicado que, desde el Ayuntamiento de Toro, se pondrá también especial cuidado durante la época navideña en la prevención de delitos de carácter sexual.

Para ello, durante las fiestas navideñas, va a haber "no un Punto Violeta porque está demostrado que no tiene la utilidad que se merece o que se requiere de ese tipo de actuaciones", sino personas "como puestos ambulantes", es decir, voluntarios que llevarán un distintivo para identificarlos fácilmente y que estarán colaborando en los eventos a los que acudan, como la fiesta de Nochevieja.

Medina ha recalcado que, además, hay que agradecer que, este año, también han entrado muchos jóvenes "en sentido masculino" y no sólo mujeres, lo que lo que implica que "se va tomando conciencia de que este tipo de violencia contra la mujer es algo que atañe a todos" y que la violencia sexual es algo que "no debe comportarse ni consentirse en ningún momento y que debemos luchar en todos los ámbitos" porque no se trata sólo de una lucha de las mujeres, sino "de toda la sociedad".

Por otra parte, la alcaldesa ha hecho un "llamamiento al civismo y a la tranquilidad" durante estos días porque, sin él y sin la colaboración ciudadana, "el desarrollo en convivencia de las fiestas no sería posible".

Medina no ha querido dejar pasar la ocasión de agradecer a todos los servicios públicos que intervienen en la "mejora de la seguridad ciudadana y en la garantía de la tranquilidad que tienen los ciudadanos cada vez que asisten a un acto público".

En la Junta Local de Seguridad celebrada en Toro, han participado, además, miembros de la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora, de la Policía Local, Protección Civil, bomberos de Toro y Cruz Roja, así como los ediles de Seguridad Ciudadana y Fiestas, Javier Gómez Valdespina y María Velasco, respectivamente.