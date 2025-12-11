El Ayuntamiento de Toro solicita al Gobierno frecuencias más razonables de los autobuses a Madrid

El Ayuntamiento de Toro solicita al Gobierno la ampliación de frecuencias y de horarios de los autobuses que aseguran la conexión con Madrid durante los fines de semana. Una solicitud que pasaría por dos propuestas concretas: incorporar una parada en sentido Madrid-Toro con salida a las 20 horas del viernes, así como adelantar "una o dos horas" el último viaje del domingo desde Zamora o bien, apostar por una nueva frecuencia que haga parada en Toro en torno a las 16 horas.

Así lo plantea el consistorio municipan en una carta remitida a la Subdelegación del Gobierno en Zamora y a la empresa concesionaria del servicio -Monbús-. El texto, firmado por el concejal de Promoción Municipal Carlos Rodríguez Casares, expone la "multitud de quejas" procedentes "tanto de los ciudadanos de Toro como de turistas que nos visitan desde Madrid los fines de semana".

El documento, que sostiene que la solución "no es compleja", incorpora dos propuestas: la primera pasaría por añadir una nueva frecuencia el viernes por la tarde en el trayecto Madrid-Toro. Actualmente, el último autobús con parada en la ciudad toresana abandona la capital a las 16:30 horas, un horario que complica la vuelta a buena parte de los trabajadores que desempeñan su trabajo en la capital: "Necesitaríamos que hubiese alguno que saliera de Madrid más tarde".

La oferta actual sí contempla una frecuencia con salida a las 20 horas, pero cuya ruta no para en Toro, por lo que la solicitud "únicamente" insta a que dicho autobús efectúe el desvío en la A-11 para permitir la bajada de viajeros. "Así solucionaría uno de nuestros problemas".

La segunda de las propuestas se centra en los horarios del domingo por la tarde en sentido Toro-Madrid, una ruta que no dispone de autobuses a media tarde y que lleguen a destino a "una hora razonable". Por ello, solicitan implantar una nueva frecuencia o bien adelantar "una o dos horas" el viaje de las 20:40. Una solución que permitiría que los viajeros llegasen a la capital antes de medianoche en una frecuencia que, advierte, "suele ir con retraso".

La carta, enviada el pasado 3 de diciembre, insta a la colaboración de empresas e instituciones para acordar unos horarios "adaptados a las necesidades de los ciudadanos" y que permitan fomental el turismo del fin de semana. Por ello, el consistorio insta a acordar una reunión en la que poder analizar la problemática expuesta y apostar por una solución en conjunto.