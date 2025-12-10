«El comercio de Toro y tú», una campaña para impulsar las compras navideñas

Comprar en el comercio de Toro tendrá premio esta Navidad. El de los rascas que se entregarán en los cerca de 60 comercios adheridos a la campaña impulada por CEOE-Cepyme, «El Comercio de Toro y tú», que tendrán premios de cinco euros o entradas a la pista de hielo.

Las compras hechas del 18 de diciembre al 5 de enero en los establecimientos adheridos, que estarán decorados con las mismas guirnaldas y luces para dar una imagen homogénea, darán derecho a recibir estos racas por un gasto mínimo de 20 euros, en general, aunque dependerá de cada tienda.

El secretario general de CEOE Zamora, Ángel Hernández, agradeció a la Diputación de Zamora el convenio que permite realizar esta campaña para «cuidar» el comercio del medio rural, lo que contribuye a que «la gente se quede»; también agradeció la suma del Ayuntamiento a la inciativa, cuyo objetivo es «dar visibilidad» al pequeño comercio y «fidelizar» a los clientes.

El diputado de Desarrollo Económico, Emilio Fernández, expresó que el comercio de cercanía «es uno de los pilares» de los pueblos por lo que hay que «hacer todo lo posible» para que siga.

Por su parte, la diputada de la comarca de Toro, Natalia Ucero, reiteró el «compromiso» de la Diputación de Zamora con el Ayuntamiento de Toro y recordó que «son muchos los pueblos de alrededor» que hacen sus compras aquí, por lo que, con estas campañas, «tenemos que hacer más fuerte» el comercio local.

"Papá Noel nos visita"

El concejal de Comercio del Ayuntamiento de Toro, José Lorenzo Sevillano, explicó la otra «pata» de la campaña tras el éxito del año pasado: la visita de Papá Noel al Ayuntamiento desde las 17.00 horas del día 24. Allí, entregará los regalos comprados a los seres queridos, tanto niños como adultos, en las tiendas adscritas.

Se trata de «un granito de arena más» para apoyar al pequeño comercio, explicó el edil del área.