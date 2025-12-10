Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Centenario de su nacimiento

«Collages» para recordar a Carmen Martín Gaite en Toro

La Casa de Cultura habilita un espacio en la Biblioteca durante esta semana para los usuarios que quieran acudir a realizar esta actividad creativa, una de "las que más le gustaba" hacer a la escritora, cuyo centenario se celebra esta semana

Usuarios de la Biblioteca realizan «collages» para recordar a Carmen Martín Gaite | C. T:

Carmen Toro

La Casa de Cultura de Toro recuerda esta semana a la escritora salmantina Carmen Martín Gaite en el centenario de su nacimiento, el 8 de diciembre de 1925. Y lo hace con una de sus actividades favoritas: los «collages».

Los usuarios que lo deseen podrán acudir en el horario de apertura de la Biblioteca, en la que se ha habilitado un espacio con elementos como hojas y recortes de papel, tijeras y pegamentos para que quienes quieran puedan realizar esta tarea manual y creativa para recordar a la autora, ya que era una de las que «más le gustaba hacer a ella».

