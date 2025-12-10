Centenario de su nacimiento
«Collages» para recordar a Carmen Martín Gaite en Toro
La Casa de Cultura habilita un espacio en la Biblioteca durante esta semana para los usuarios que quieran acudir a realizar esta actividad creativa, una de "las que más le gustaba" hacer a la escritora, cuyo centenario se celebra esta semana
La Casa de Cultura de Toro recuerda esta semana a la escritora salmantina Carmen Martín Gaite en el centenario de su nacimiento, el 8 de diciembre de 1925. Y lo hace con una de sus actividades favoritas: los «collages».
Los usuarios que lo deseen podrán acudir en el horario de apertura de la Biblioteca, en la que se ha habilitado un espacio con elementos como hojas y recortes de papel, tijeras y pegamentos para que quienes quieran puedan realizar esta tarea manual y creativa para recordar a la autora, ya que era una de las que «más le gustaba hacer a ella».
- El gesto de tres sanitarios que salvó una vida en Toro: un ejemplo de vocación y solidaridad reconocido por el Ayuntamiento
- La campaña remolachera de Azucarera ya alcanza rendimientos máximos de 147 toneladas en Toro
- Y se hicieron la luz y la música de la Navidad en las calles y plazas de Toro
- La Virgen de la Soledad recibe el cariño de los toresanos
- Los bomberos despejan la carretera de Peleagonzalo afectada por un arrastre de tierra
- Toro publicará los ítems de valoración de los concursos navideños
- La Diputación invita a los toresanos a disfrutar de la feria 'Muévete
- Autónomos y empresarios de Toro se forman en facturación electrónica