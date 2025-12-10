La ciudadanía vuelve a alzar la voz contra las macroplantas de biogás en el Alfoz de Toro

Una nueva reunión informativa sobre las posibles consecuencias que traería la instalación de la macroplanta de biogás proyectada en Toro ha congregado en la tarde de este miércoles a decenas de ciudadanos en el Ayuntamiento de Toro.

Desde la plataforma "Stop Biogás Villardondiego-Pozoantiguo", reconvertida en la asociación "Defendiendo lo vacío", informaron de que la planta sería "una de las más grandes" de Castilla y León, con previsión de recoger 278.00 toneladas de residuos.

Asimismo, expusieron aspectos como el posible "colapso" de las carreteras por la gran afluencia diaria de camiones "de gran tonelaje" o el "pequeño" capital de la empresa que proyecta la planta por el que, "si pasa algo grave", como un vertido, una explosión o un desbordamiento, "no se podría hacer nada y, al final, lo pagaría el Estado; es decir, después de contaminarnos, lo pagaríamos nosotros", indicaron.

Tras esta empresa "pantalla", según indicaron desde la asociación, se encuentra un entramado que "viene a recoger los fondos Next Generation". También aseveraron que los técnicos que revisan el proyecto dicen que tiene "muchas irregularidades".

El digestato producto de la combustión de los residuos se echaría en las tierras de labor "sin pasar controles" y "lleno de organismos perjudiciales y productos químicos", denunciaron por otro lado. Todo ello "contaminaría" suelos y acuíferos y hay que añadir los gases que sueltan, algunos hediondos y pegajosos", aseveraron también. Además, aludieron a los perjuicios para la salud de las personas "más vulnerables", como ancianos o enfermos de cáncer.

Asimismo, desde la asociación, quisieron dar un ultimátum" porque "nos han dicho que hay otra macroplanta para Toro. Van a salir como setas", se aludió a las diferentes proyectadas en varios municipios del Alfoz, como Villardondiego o Morales de Toro.

"El Ayuntamiento de Toro está en ello, pero hay que prevenir", expusieron. En relación con esto, el concejal de Medio Ambiente, Javier Gómez Valdespina, tomó la palabra y explicó que hoy mismo ha salido adelante la modificación inicial del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que se aprobará en el Pleno de este mes y por la que "va a estar prohibido que, a menos de dos kilómetros donde esté instalada, no puede haber absolutamente nada".

Desde la asociación, además de recoger alegaciones contra la planta, que son "una oportunidad para decir a la Junta que la ciudadanía no las quiere", llamaron a "estar unidos, que se pongan pancartas en los balcones y hacer pedagogía entre todos" porque "es muy importante que la gente se conciencie". Asimismo, anunciaron que están valorando la posibilidad de enviar una carta sobre el asunto al Ministerio de Transición Ecológica.

Varios de los asistentes también tomaron la palabra para expresar sus puntos de vista sobre estas macroplantas y la "necesidad de moverse en bloque", así como de que haya un "posicionamiento claro" por parte de algunas Administraciones públicas y autoridades políticas.

La Casa de Cultura acogerá una nueva charla y recogida de alegaciones el martes a las 19.00 horas.