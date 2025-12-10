Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Casa de Cultura

El centro CyL Digital del Ayuntamiento de Toro acogerá dos sesiones de TICs

El curso "DNI, Certificado Digital y Sistema Cl@ve", se desarrollará los días 15 y 16, mientras que el día 17, tendrá lugar la sesión informativa "Demoday.Impresión 3D"

Espacio CyL Digital en la Casa de Cultura de Toro.

Espacio CyL Digital en la Casa de Cultura de Toro. / M. J. C. (Archivo).

Carmen Toro

El Centro CyL Digital del Ayuntamiento de Toro, situado en la Casa de Cultura Municipal, organiza la próxima semana dos sesiones de aprendizaje de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs).

La primera, el curso "DNI, Certificado Digital y Sistema Cl@ve", se desarrollará los días 15 y 16 de 16.00 a 19.30 horas, y abordará la inmersión en temas de relación con Sedes Electrónicas.

Los interesados deben inscribirse previamente por CYLDigital (cyldigital.es o en el correo ayuda@cyldigital.es) o por las vías habituales de la Biblioteca: a través de correo electrónico, WhatsApp o de manera presencial.

Por otro lado, el miércoles 17, de 16.30 a 18.30 horas, tendrá lugar la sesión informativa "Demoday.Impresión 3D", dirigida a aquellos que estén interesados en el mundo de la impresión 3D.

En este caso, la entrada es libre hasta completar el aforo de la sala.

