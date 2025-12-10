La AECC de Toro abre las inscripciones para la I Papanoelada Ciclista Familiar
La actividad solidaria se celebrará el 20 de diciembre y está abierta al público general, aunque también se podrá colaborar adquiriendo chocolate con churros
La Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Toro ha abierto las inscripciones para la primera edición de su Papanoelada Ciclista Familiar, incluida en la programación navideña confeccionada por el Ayuntamiento.
La actividad sobre ruedas, abierta a la participación de personas de todas las edades, consistirá en un paseo en bicicleta por el casco urbano, con salida en la plaza de la Colegiata y llegada a la plaza Mayor.
El recorrido comenzará a las 17.00 horas y finalizará con el reparto de chocolate con churros para los participantes.
Las inscripciones pueden realizarse ya en la sede local de la AECC, en la plaza de la Colegiata, de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 horas, y el mismo día de la actividad.
La inscripción, que tiene un coste de diez euros, da derecho a recibir un dorsal, un gorro de Papá Noel y chocolate con churros, y el importe recaudado se destinará a la Asociación Española Contra el Cáncer.
Premios a las bicicletas mejor decoradas
Por otro lado, la AECC concederá premios a las bicicletas mejor decoradas con motivos navideños en la categoría de adultos e infantil, que recibirán sendos regalos donados por los colaboradores.
