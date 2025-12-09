"Stop Biogás Villardondiego-Pozoantiguo" recogerá alegaciones contra la instalación de una planta en Toro

La plataforma "Stop Biogás Villardondiego-Pozoantiguo" celebrará el miércoles 10 en el Salón de Plenos del Ayuntamientor de Toro una reunión informativa sobre la posibilidad de la instalación de macroplantas de biogás en el Alfoz y, más concretamente, en la localidad.

Asimismo, el colectivo recogerá firmas que se adhieran a las alegaciones que pretenten presentar contra el proyecto de planta que se ha solicitado instalar en el término municipal de Toro.

El encuentro se desarrollará entre las 19.00 y las 21.00 horas y, desde la plataforma, han animado a la ciudadanía a acudir e informarse.

Por otro lado, la plataforma organizará los mismos actos en Morales de Toro el próximo viernes, 12 de diciembre. En este caso, el coloquio informativo y la recogida de firmas a las alegaciones tendrán lugar en el centro El Molino, ubicado en la plaza Tierno Galván de la localidad, entre las 18.00 y las 20.00 horas.