Diez espectáculos teatrales y de humor para iniciar el año cultural en Toro

Cultura ya tiene lista la programación del primer semestre de 2026 en el teatro Fundos Latorre de Toro.

El concejal del área, Javier López Calero, ha presentado los diez espectáculos que la conforman, dirigidos tanto a público adulto como infantil y familiar.

La programación arrancará el 24 de enero con la obra "El alcalde de Zalamea", un clásico de Calderón de la Barca que escenificará la compañía vallisoletana Teatro Corsario.

El 21 de febrero, el dúo de las también vallisoletanas Valquiria Teatro traerá al teatro "La maja robada", una obra que narra una historia real de dos mujeres de la posguerra que, usando identidades falsas, lograron robar varias obras de arte del Museo del Prado. "Está entre la comedia, el drama y la audacia de lo que la gente hacía por sobrevivir en esta época", ha explicado López.

El primero de los espectáculos infantiles tendrá lugar el 22 de febrero: "Mi pequeño Universo", de la compañía Marcel Gros.

El 7 de marzo, se representará "Mammon’t", de Etéreo Teatro, compañía en la que participa la actriz y escritora toresana Diana Medina, lo que "anima más si cabe a acudir", ha expresado el edil.

Al día siguiente, 8 de marzo, con motivo del Día de la Mujer, Amor al Teatro pondrá en escena "SL Sus Labores", una comedia homenaje "a esa generación de mujeres de pueblo, de barrio, que podrían ser todas de una época determinada y que perduran hasta nuestros días: son las madres, amas de casa, las que siempre están al pie del cañón, dando sentido a la familia, al hogar, y que hoy día también trabajan fuera de casa", ha dicho López.

El 14 de marzo, con motivo del 550º aniversario de la Batalla de Toro que se cumple en 2026, Teatro A Bocajarro representará "Antona García", el clásico de Tirso de Molina sobre la heroína toresana relacionada con esta efeméride.

El 12 de abril será el turno de la segunda obra infantil, "¡Ay, qué lío!", a cargo de Eugenia Manzanera de la Fuente, que realizará una obra "participativa y que siempre tiene una moraleja".

El humor llegará el 18 de abril con "Gilipollas sin fronteras 2", de Morfeo Teatro, que "diseccionan la gilipollez cotidiana con temas actuales como el GPS, el teletrabajo, la burocracia, las reformas en casa y un sinfín de tontunas inigualables, aderezadas con números musicales".

El actor y presentador televisivo Luis Larrodera estará el 16 de mayo en el teatro con su espectáculo de monólogos con su punto de "humor zaragozano".

La obra infantil "Rockanroleando con Tina y Rodritmos en el andamio", de Zolopotroko Teatro, pondrá fin a la programación el 6 de junio.

Comienza la venta de abonos

Los abonos, a un precio de 30 euros, incluyen todos los espectáculos para adultos (todos ellos están incluidos en la Red de Teatros salvo los del 7, 8 y 14 de marzo), y están a la venta el miércoles 10 de diciembre y los días 11, 12, 17, 18 y 19, en la taquila del teatro, de 12.00 a 14.00 h. El precio para jubilados y pensionistas será de 20 euros.

Una vez que finalice la venta de abonos, empezará la venta presencial y "online" de las entradas sueltas, que tendrán un precio de ocho euros para las obras de adultos y de tres euros, para las infantiles.

Otros espectáculos

Como ha explicado Javier López durante la presentación de la programación, adicionalmente, el teatro Fundos Latorre abrirá sus puertas durante los primeros meses del próximo año para acoger otros espectáculos.

Así, el 10 de enero, tendrá lugar el desfile de moda de los quintos de 2026, que contará, como es habitual, con la colaboración de negocios locales.

El 25 de enero, el teatro acogerá una exhibición de baile moderno a cargo de las alumnas de la Escuela de Danza de Sandra Iglesias, que, además, tendrá un carácter benéfico.

Por otro lado, el 14 de febrero, se celebrará "un evento tan importante", como es el Concurso Regional de Coplas de Carnaval, cuyas entradas se pondrán a la venta más adelante.