La cofradía del Cristo de la Misericordia de Toro expone un belén en San Julián

La Asociación Parroquial del Santísimo Cristo de la Misericordia ha elaborado por primera vez el montaje de un belén que han instalado en la iglesia de San Julián de los Caballeros hasta el 6 de enero, donde será visitable en el horario de apertura del templo.

Varios miembros de la cofradía han participado en el montaje de los elementos, como las viviendas, el castillo o una cascada, labores que han llevado a cabo en sus propias casas durante unas dos semanas, como ha explicado el presidente de la asociación, Ignacio Mateos.

El belén está integrado por unas 50 figuras, así como algún elemento arquitectónico propiamente toresano.

El cuidado montaje será bendecido por parte de los párrocos el próximo domingo, 14 de diciembre, en la misa que se celebra en la iglesia de San Julián a las 12.00 horas.

En el templo, también se encuentra expuesta al culto la imagen titular de la hermandad semanasantera, el Santísimo Cristo de la Misericordia, que le da nombre.