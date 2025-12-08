La Virgen de la Soledad recibe el cariño de los toresanos

A la Virgen de la Soledad no le ha faltado compañía este lunes, como cada 8 de diciembre desde hace ya unos años.

Numerosos cofrades, devotos y toresanos se han congregado en torno a las seis de la tarde en la iglesia de Santa María de Roncesvalles y Santa Catalina para acudir al ya tradicional Besamanos a la Virgen en su "casa", con motivo de la festividad de la Inmaculada Concepción.

"Hoy es un día especial", comenzó para abrir el acto la presidenta de la cofradía Virgen de la Soledad, Ángeles García, porque "para todos nosotros, es algo más que una madre, es nuestra guía, es el refugio al que acudimos", dijo sobre la Soledad, que "nos enseña que, incluso en los momentos en los que parece que nos falta todo, la Gracia de Dios permanece". García invitó a "acercarnos" a la Virgen "sin miedo y sin prisa".

Por su parte, el párroco se refirió a sus manos, que "están cerradas porque ya no hay camino, ya no hay nada más que hacer". "No hay soledad peor que la del que está solo estando acompañado". "Quien no haya pasado por la soledad nunca jamás va a descubrir lo que significa la mano tendida", dijo e invitó a serlo para alguien.

"Si tienes la oportunidad de que hoy te encuentres con alguien que te sane, no lo pierdas de vista y así harás felices a todos", expresó.

Varios integrantes de la Junta Directiva, que organizaba su primer acto como tal, hicieron diversas peticiones ante la Soledad.

Asimismo, la tesorera, Marisol Cámara, leyó un emotivo y reflexivo texto que había escrito para la Virgen.

El acto finalizó con el canto del Himno a la Virgen de la Soledad por parte de la Asociación Musical "La Mayor" y la ofrenda de velas encendidas a la Virgen por parte de los asistentes, que pasaron ante Ella para musitar sus oraciones.

Asimismo, se contó con la presencia de miembros de la cofradía de Jesús Nazareno de Zamora, a los que Ángeles García agradeció su asistencia, así como la ayuda de todas las personas que han colaborado en la organización del acto del Besamanos.