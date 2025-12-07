Toro publicará los ítems de valoración de los concursos navideños

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Toro ha abierto el plazo de inscripción para los concursos de Belenes, Escaparates y Fachadas Navideñas 2025-2026, que podrá formalizarse en la Oficina de Turismo hasta el próximo 18 de diciembre.

En esta edición se incorporan dos novedades destacadas, que consisten en que el jurado popular visitará los belenes particulares el día 27 de diciembre, mientras que los belenes públicos se evaluarán durante las rutas guiadas.

Por otro lado, se publican por primera vez los ítems de valoración de todas las categorías, como la "colocación adecuada" de las figuras según la fecha o la proporción y escala de las mismas, en el caso de los belenes; la originalidad de los materiales utilizados o la utilización de elementos de la propia actividad comercial, en el caso de los escaparates; o el uso de adornos artesanales o de materiales reciclados, y la iluminación, en el caso de las fachadas, entre otros criterios.

El objetivo es ofrecer de esta manera criterios de valoración "transparentes" y conocidos de antemano por todos los participantes.

En cuanto a los premios, se otorgarán tres por cada categoría. En la de belenes públicos, el primero estará dotado con 240 euros; el segundo, con 150 euros, y el tercero, con 90 euros. Para los belenes particulares, el primer, segundo y tercer premio serán de 150, 120 y 90 euros, respectivamente.

En el concurso de escaparates navideños para los comercios, los premios serán de 240, 150 y 90 euros. Mientras que en el concurso de fachadas navideñas, se entregarán tres premios dotados con 150, 120 y 90 euros.

Las bases completas de los tres concursos están disponibles en la página web del Ayuntamiento de Toro.

La entrega de premios se celebrará el 5 de enero de 2026, en el teatro Fundos Latorre, al finalizar la cabalgata de Reyes.

El Ayuntamiento ha invitado a los vecinos, comercios y colectivos a "seguir enriqueciendo una tradición que llena la ciudad de vida y ambiente festivo". Asimismo, desde el Consistorio han agradecido el "compromiso" de quienes colaboran cada año, con un "esfuerzo que contribuye a que Toro luzca un ambiente especial durante estas fechas". Al mismo tiempo, han animado a nuevos participantes a sumarse con sus propuestas para ayudar a que esta tradición continúe creciendo y "siga siendo un punto de encuentro para toda la ciudadanía".