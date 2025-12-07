Los bomberos despejan la carretera de Peleagonzalo afectada por un arrastre de tierra
El material depositado se localizaba en una curva de la ZA-P-1102, lo que suponía un evidente riesgo para la circulación
E. V.
Actuación de madrugada de los bomberos voluntarios del Parque de Toro que tuvieron que despejar el tránsito de la carretera ZA-P-1102, puntualmente afectada por el arrastre de tierra.
Fue un usuario el que trasladó el aviso a las 01:55 horas a la Guardia Civil ante la presencia de un acumulado de tierra y hierba en la calzada de la carretera ZA-P-1102, en el punto kilométrico 23, entre las localidades de Peleagonzalo y Toro.
La Guardia Civil dio parte a los bomberos del Consorcio Provincial de la Diputación de Zamora que se desplazaron hasta el punto afectado. Una vez allí, se comprobó que el vertido se había producido, aparentemente, por el arrastre de tierra provocado por un arado de vertederas, lo que generaba un evidente riesgo para la circulación, al encontrarse el material depositado en una curva de la vía.
Los efectivos procedieron a la limpieza de la calzada, dejando la carretera completamente expedita y en condiciones de seguridad para el tráfico.
