Toro celebra la vigilia de la Inmaculada con varios actos

Las parroquias de Toro, junto con el Arciprestazgo Toro-Guareña, organizan este fin de semana la celebración de la Vigilia de la festividad de la Inmaculada Concepción.

Así, mañana, domingo 7 de diciembre, se celebrará un encuentro en la Colegiata de Santa María la Mayor, que comenzará a las 17.30 horas.

Seguidamente, tendrá lugar una procesión que discurrirá desde el templo colegial hasta la iglesia de San Julián de los Caballeros.

La misma iglesia acogerá más tarde una vigilia

Para finalizar la jornada de los actos organizados con motivo de la vigilia de la Inmaculada Concepción, cuya festividad se celebra el 8 de diciembre, se repartirá un chocolate caliente que se compartirá entre todos los asistentes.