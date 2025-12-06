Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Festividad de la Purísima Concepción

Toro celebra la vigilia de la Inmaculada con varios actos

La Colegiata y San Julián acogerán un encuentro, una procesión o un chocolate

Actos anunciados por la Vigilia de la Inmaculada en Toro.

Actos anunciados por la Vigilia de la Inmaculada en Toro. / Cedida.

Carmen Toro

Las parroquias de Toro, junto con el Arciprestazgo Toro-Guareña, organizan este fin de semana la celebración de la Vigilia de la festividad de la Inmaculada Concepción.

Así, mañana, domingo 7 de diciembre, se celebrará un encuentro en la Colegiata de Santa María la Mayor, que comenzará a las 17.30 horas.

Seguidamente, tendrá lugar una procesión que discurrirá desde el templo colegial hasta la iglesia de San Julián de los Caballeros.

La misma iglesia acogerá más tarde una vigilia

Para finalizar la jornada de los actos organizados con motivo de la vigilia de la Inmaculada Concepción, cuya festividad se celebra el 8 de diciembre, se repartirá un chocolate caliente que se compartirá entre todos los asistentes.

