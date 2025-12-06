Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Casa de Cultura

Los niños de Toro "se van de vacaciones" con los pingüinos

La Biblioteca ha acogido la presentación del libro de Pilar Muñoz con un cuentacuentos y un taller

Los niños, durante la actividad de la presentación del cuento "Las vacaciones" en la Casa de Cultura de Toro. / Carmen Toro

Carmen Toro

La Sala Infantil de la Biblioteca de Toro acogió ayer, viernes, la presentación del cuento "Las vacaciones", de Pilar Muñoz.

La autora, procedenete de Villaralbo, presentó a los asistentes a los protagonistas de su cuento, un grupo de pingüinos, que tomaron forma de peluches.

Muñoz realizó después con los pequeños una actividad para trabajar la atención en la que, por ejemplo, ella decía "hola" y ellos debían aplaudir como respuesta.

Tras la lectura del cuento, la actividad se completó con un taller en el que los niños colorearon pingüinos y diferentes prendas de ropa para ponerles en sus vacaciones.

