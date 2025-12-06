Epígrafe
Los caminos rurales de acceso a Tagarabuena avanzan a buen ritmo
Se está actuando en los accesos más transitados ante el aumento de tráfico por la ejecución de las obras de travesía por parte de la Junta
E. V.
El Ayuntamiento de Toro continúa avanzando " buen ritmo" en la mejora de los caminos rurales de Tagarabuena. Durante estos días se está actuando en los accesos más transitados sobre los que se están llevando a cabo trabajos de refuerzo ante el aumento de tráfico por la ejecución de las obras de humanización de la travesía por parte de la Junta de Castilla y León.
Tal y como especifica el consistorio, las actuaciones ahondan en los firmes y elementos de seguridad en aquellos puntos más transitados tanto por vecinos y vehículos. El objetivo pasa por garantizar la mejor circulación posible mientras duren los trabajos de humanización.
Los trabajos se han podido acometer gracias a una modificación presupuestaria aprobada en el pleno del pasado 27 de noviembre.
