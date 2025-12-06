Los caminos rurales de acceso a Tagarabuena avanzan a buen ritmo

El Ayuntamiento de Toro continúa avanzando " buen ritmo" en la mejora de los caminos rurales de Tagarabuena. Durante estos días se está actuando en los accesos más transitados sobre los que se están llevando a cabo trabajos de refuerzo ante el aumento de tráfico por la ejecución de las obras de humanización de la travesía por parte de la Junta de Castilla y León.

Tal y como especifica el consistorio, las actuaciones ahondan en los firmes y elementos de seguridad en aquellos puntos más transitados tanto por vecinos y vehículos. El objetivo pasa por garantizar la mejor circulación posible mientras duren los trabajos de humanización.

Los trabajos se han podido acometer gracias a una modificación presupuestaria aprobada en el pleno del pasado 27 de noviembre.