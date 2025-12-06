Enoturismo
El Bus del Vino atrae a nuevos visitantes
la iniciativa para impulsar la Ruta del Vino de Toro atrajo a 24 vallisoletanos que descubrieron los secretos de la variedad autóctona, la arquitectura vitivinícola de la zona y nuevos sabores con la uva xcomo base
E. V.
Toro
24 vallisoletanos aprovecharon el sábado para disfrutar de un viaje exprés a la Ruta del Vino gracias a la iniciativa "El Bus del Vino".
Los visitantes pudieron descubrir los secretos del tesoro líquido producido en esta tierra en el Museo del Vino "Pagos del Rey" para continuar con las bodegas Rodríguez y Sanzo. Tras la comida en el Hotel Juan II y un agradable paseo por la villa, la tarde continuó con la visita a las bodegas subterráneas y a la histórica Plaza de Toros para terminar con un taller de coctelería Winemixology que apuesta por experiencias únicas de cata y elaboración de cócteles con vino.
