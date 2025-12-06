El Bus del Vino atrae a nuevos visitantes

24 vallisoletanos aprovecharon el sábado para disfrutar de un viaje exprés a la Ruta del Vino gracias a la iniciativa "El Bus del Vino".

Los visitantes pudieron descubrir los secretos del tesoro líquido producido en esta tierra en el Museo del Vino "Pagos del Rey" para continuar con las bodegas Rodríguez y Sanzo. Tras la comida en el Hotel Juan II y un agradable paseo por la villa, la tarde continuó con la visita a las bodegas subterráneas y a la histórica Plaza de Toros para terminar con un taller de coctelería Winemixology que apuesta por experiencias únicas de cata y elaboración de cócteles con vino.