Y se hicieron la luz y la música de la Navidad en las calles y plazas de Toro

La Navidad se ha encendido esta tarde en Toro con el alumbrado oficial del árbol y las luces que adornan ya las calles y plazas cuando cae la noche.

La primera parte del pistoletazo de salida a la época navideña en la ciudad ha tenido lugar en la Glorieta, donde se encendió el árbol de este año, con un nuevo diseño, a base de tres cuerpos con forma de estrella.

El encendido contó con la participación de alumnos del coro de la Escuela de Música Municipal "Jesús López Cobos", que interpretaron varios vilancicos, y de miembros de la Asociación de Vecinos "Antona García", que organizaron una vistosa "flashmob" navideña.

Media hora más tarde, fue el turno de la inauguración del segundo árbol de Navidad instalado este año, ubicado en la plaza Conde Duque de Olivares y que ha sido confeccionado en ganchillo por los vecinos del barrio.

Allí, alumnos de Trompeta de la EMM "Jesús López Cobos", acompañados por el director del centro y por el presidente de "La Lira", interpretaron también varias obras navideñas.

El barrio se ha sumado así proactivamente este año al espíritu navideño de adornar su plaza, gracias a la propuesta de varias vecinas que han tejido unas 600 piezas de ganchillo durante dos meses para obtener el vistoso resultado definitivo.

Las de Transi Alonso, Candelas Nodrid, Rosario González, Rosa María Santos, María Almudena Díez, Clara Periáñez, María Hernández, Maite Conde, Carmen Domínguez e Inmaculada García han sido las manos que han puesto su saber hacer y cariño para que el barrio luzca más bonito en estas fechas, mientras que otros vecinos han contribuido a ello con una aportación económica y, con el dinero sobrante, han decorado la plaza con espumillón y otros elementos navideños.

"Lo importante es que haya un germen, que sois vosotras", les dijo la concejala de Fiestas, María Velasco, quien se dirigió a los asistentes para agradecer públicamente a estas vecinas su contribución a ensalzar las fiestas de Navidad y les instó a que no dejen de "hacer pueblo".