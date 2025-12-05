La Biblioteca de Toro recibe el premio de animación a la lectura "María Moliner"

La Casa de Cultura de Toro ha sido reconocida por sexto año consecutivo con el premio de animación a la lectura "María Moliner", que convoca anualmente el Ministerio de Cultura.

La Bibioteca toresana lleva recibiendo esta concesión, que está destinada a a municipios de menos de 50.000 habitantes, de forma ininterrumpida desde 2020.

En esta ocasión, la Casa de Cultura ha sido reconocida por su proyecto "¡Feliz cumpleaños! Aniversarios literarios y culturales", en el que utiliza como hilo conductor para realizar diversas actividades, como talleres o charlas, efemérides como los nacimientos o fallecimientos de escritores.

Tales son los ejemplos del 150º aniversario del nacimiento de Antonio Machado —eje alrededor del que giró la última edición de la Feria del Libro y el proyecto previo "Formas de leer el vacío"— o el centenario del fallecimiento de Franz Kafka.

En estos días, la Biblioteca conmemora el centenario del nacimiento de la escritora Carmen Martín Gaite, algunos de cuyos libros recomienda en sus instalaciones.

Además, la salmantina será "inspiración" del próximo taller que acogerá la Casa de Cultura el 9 de diciembre sobre "una de las actividades que más le gustaba" hacer: los "collages".

El reconocimiento otorgado por el Ministerio de Cultura supone una subvención dotada con 2.777,77 euros, que la institución municipal deberá destinar exclusivamente a la compra de libros y/o publicaciones periódicas en cualquier soporte y que deberán formar parte del fondo de la biblioteca pública de Toro.