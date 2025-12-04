Llega la última "película de los viernes" del año a la Casa de Cultura de Toro

La Casa de Cultura de Toro continúa este mes de diciembre con su ciclo mensual de cine "La película de los viernes", que comenzará mañana, viernes 5, con la proyección de la estadounidense "Jurado nº 2", de Clint Eastwood.

El viernes 12, se visualizará la película británica "Expiación. Más allá de la pasión", dirigida por Joe Wright.

Por su parte, el día 19, se proyectarán los cortos del ciclo "Quercus" de Castilla y León correspondientes a la edición de 2024.

El ciclo finalizará el viernes 26 de diciembre, cuando los espectadores podrán ver la conocida producción británica "Bridget Jones’ baby", de la directora Sharon Maguire.

Todas las proyecciones comenzarán a las 17.30 horas y la entrada será gratuita hasta completar el aforo del Salón de Actos del edificio.

Cine infantil

Por otro lado, este mes, la Casa de Cultura también ofrecerá un ciclo de cine infantil durante el período de las vacaciones escolares, que se engloba en la programación de Navidad confeccionada por el Ayuntamiento de Toro.

Así, los días 22, 23 y 26 de diciembre, los pequeños podrán ver las películas "Buffalo Kids", "Momias" y "La patrulla canina. La superpelícula", respectivamente.

En este caso, todas las películas se proyectarán a partir de las 11.30 horas y la entrada a las mismas también será libre hasta completar el aforo.