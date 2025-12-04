La campaña remolachera de Azucarera ya alcanza rendimientos máximos de 147 toneladas en Toro

La presente campaña remolachera de Azucarera avanza a "buen ritmo" y, después de poco más de un mes desde su inicio, ya se ha arrancado más del 34 % de la superficie total sembrada en el norte, que este año supera las 9.500 hectáreas, y cuya producción se moltura íntegramente en la planta que la compañía tiene en Toro.

Además, la empresa ha destacado que se han alcanzado rendimientos máximos, "muy superiores" a la anterior campaña, con 147 toneladas tipo por hectárea en la zona de Toro y de 132 en la de León. Unos valores que se dan, sobre todo, en las parcelas donde se realizó una siembra temprana, según ha recogido la agencia Ical este jueves.

Si las condiciones "lo permiten", está previsto que la campaña finalice en un plazo de unos dos meses, gracias a la "buena gestión" del cultivo de los remolacheros de Azucarera y a la "eficiencia y agilidad" de los servicios de arranque y transporte con los que cuenta la compañía, han expresado en un comunicado de la empresa.

Además, desde la compañía han señalado que, en esta campaña, se han puesto a disposición de los remolacheros un total de 21 cosechadoras integrales y seis equipos de pinchos que se están utilizando para el arranque de algunas zonas más pedregosas, alguna localizada en el entorno de Toro y, sobre todo, en parcelas de León. A estos 27 equipos de arranque, se suman 13 cargadores limpiadores.

“Mientras otros limitan su relación con el agricultor a un esquema de compra y venta únicamente, Azucarera invierte en servicios que aportan valor añadido y refuerzan la competitividad del cultivo en España”, apuntó la directora Agrícola, Salomé Santos. En ese sentido, valoró que la compañía trabaja con una visión “radicalmente distinta”, por que el agricultor es un cliente estratégico al que se le presta un servicio completo, personalizado y orientado a su rentabilidad, “frente a modelos donde el agricultor se reduce a un mero proveedor”.

La nota de Azucarera añadía que su "compromiso no se mide únicamente" en la compra de remolacha, sino en acompañar al agricultor en cada decisión clave de su explotación. "Le ofrecemos el asesoramiento agronómico de Aimcra, le ayudamos en su planificación productiva y le damos acceso a tecnología, servicios logísticos y soporte técnico especializado gracias a Agroteo. No creemos en un enfoque transaccional. Creemos en relaciones de largo plazo basadas en valor, confianza y resultados", ha explicado la directora del área agrícola de Azucarera, Salomé Santos.

Un modelo integral que, a su juicio, es "ampliamente reconocido" en el sector por aportar mayor estabilidad y previsibilidad de ingresos, asesoramiento individualizado adaptado a cada explotación, soluciones técnicas y logísticas que "optimizan" rendimientos acompañamiento continuo," incluso fuera de campaña e interlocución única que entiende las necesidades reales del campo".