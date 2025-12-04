Autónomos y empresarios de Toro se forman en facturación electrónica

Empresarios y autónomos de Toro han asistido este jueves a la sede de CEOE-Cepyme Zamora en la localidad para informarse en la charla organizada acerca de la futura obligatoriedad de facturación electrónica, que llevaba el nombre de "La empresa ante el Veri*Factu y el nuevo registro del horario digital".

Los encargados de impartir la jornada fueron el abogado y especialista de "software" del grupo Solitium, Jaime López Soutiño, y el técnico de "software" de dicha compañía, Rubén Martín.

Ambos profesionales desgranaron aspectos como las dos modalidades de "software" homologados para la facturación, los objetivos de la nueva regulación o la obligatoriedad de que los programas y las correspondientes facturas contengan elementos como un código QR o su trazabilidad, así como la necesidad de que los programas de facturación registren todos los datos de la factura antes de imprimirla o enviarla al cliente y a Hacienda.

La sesión se ha enmarcado en una serie de jornadas que CEOE-Cepyme ha organizado previamente en otras localidades, como Zamora y Benavente, ya que "es bueno" informar a los empresarios y autónomos porque es un tema "relevante y que va a producir cierto quebranto, sobre todo, a las empresas más pequeñas y que tienen menos estructura administrativa".

La jornada ya estaba programada antes de que el Gobierno aprobase la prórroga de un año para la entrada en vigor de Veri*Factu. Una prórroga que, desde CEOE Zamora, han "aplaudido" porque tiene como parte positiva que va a permitir "un mayor período de adaptación" para las empresas, aunque, en palabras del secretario general de la confederación en Zamora, Ángel Hernández, "también criticamos que habrá muchas empresas que hayan acometido costos para adaptarse, pensando que entraba en vigor el 1 de enero y ahora será un año después".

"Tendría que estar mucho mejor programado porque no se puede jugar con las empresas al ponerles una obligación y, justo cuando va a entrar, se prorroga, porque se les produce un gran quebranto en su día a día y en su funcionamiento", ha opinado Hernández, que ha aseverado que "hay que criticar el hecho de que hay muchas empresas que han ido con la lengua fuera intentando adaptarse y no tendría que haber sido así porque se ha prorrogado".