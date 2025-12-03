Toro "alumbrará" la Navidad el 5 de diciembre

La Navidad llegará a Toro este viernes, 5 de diciembre, a las 20.00 h, con el encendido del alumbrado navideño en la plaza Mayor, en el que participarán alumnos de la Escuela Municipal de Música "Jesús López Cobos" y habrá "sorpresas" por parte de la Asociación de Vecinos "Antona García".

Como novedad, este año habrá un segundo árbol de Navidad, en la plaza Conde Duque de Olivares", hecho de ganchillo por los vecinos. "Lo que más me ha gustado es la red que se ha tejido, nunca mejor dicho, entre los vecinos y vecinas para confeccionarlo", ha explicado la concejala de Fiestas, María Velasco, durante la presentación de la programación navideña.

Las actividades continuarán el día 12 con la "oportunidad buenísima" de ver la exhibición de la Escuela de Danza de Castilla y León, y continuarán al día siguiente con la obra "Cabezas de cartel", también en el teatro Fundos Latorre.

El mismo escenario acogerá los días 16 y 17, a las 16.30 horas, las audiciones de la Escuela de Música, mientras que al día siguiente, desde las 17.00 horas, lo hará con el Festival de Navidad tanto de los colegios como de la Escuela de Música.

El día 20, desde las 17.00 h, tendrá lugar una de las novedades de la programación: la I Papanoelada Ciclitas Familiar, que organiza la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) con un fin benéfico y que finalizará con una chocolatada; mientras que el día 21 será la VII Jambomba Flamenca, y el día 22, los alumnos de la EMM "Jesús López Cobos" visitarán con su música las residencias de la localidad.

El 24 de diciembre, Papá Noel visitará el Ayuntamiento desde las 17.00 horas para entregar los regalos de la campaña de comercio organizada conjuntamente con la CEOE, que se presentará la próxima semana, como explicó el edil del área, José Lorenzo Sevillano, y que también forma parte de la programación navideña.

El teatro de calle "Tiritirantes" amenizará la tarde del día 26 desde las 18.00 horas, y el 27, estará en el teatro Fundos Latorre "Pumuki".

El día 31 tendrá lugar otra de las novedades programadas por la concejalía de Fiestas, las Campanadas Infantiles, que se celebrarán, a propuesta de Verónica Rosete, a las 12.00 horas en la carpa instalada en la plaza de San Francisco, donde se entregará a los niños "algo adecuado" para que puedan comer y se harán los cuartos "para que vayan acostumbrándose".

Por la tarde, como ya es habitual, tendrá lugar la San Silvestre toresana, que saldrá desde el Arco de Corredera a las 18.00 horas. Una carrera a la que Velasco ha invitado a los participantes a acudir disfrazados.

Enero de 2026 comenzará con un cotillón de Nochevieja en la carpa instalada en San Francisco y proseguirá el día 2 en el teatro, con el festival musical infantil "Pequetube", a partir de las 17.00 horas.

El sábado 3, desde las 19.00 h, el Mago Jesús hará su show de magia en el mismo escenario. Mientras que, el sábado 4, acogerá el coro gospel "Good News".

La cabalgata de Reyes pondrá el broche a la programación navideña el 5 de enero desde las 18.30 horas. María Velasco ha hecho un "llamamiento" a todos los que quieran participar en la misma "sea como sea, que contacten con nosotros y se les busca un hueco".

Talleres, cine y pista de hielo

Paralelamente, durante las fiestas navideñas, tendrán lugar otras actividades que se prolongarán durante varias jornadas.

Es el caso de los talleres infantiles que, tras la "buena acogida" del pasado año, este se ampliarán. Estarán dirigidos a niños de entre 3 y 12 años y tendrán lugar en el edificio del Seminario y en el centro Cívico de Tagarabuena (aquí, los días 23 y 27 de diciembre). Las inscripciones podrán hacerse en el propio taller.

Por otro lado, tras el éxito que tuvo el año pasado, este año, "se ha hecho un esfuerzo" por traer una pista de hielo natural, que se instalará en la Glorieta entre los días 20 de diciembre y 6 de enero, en horario de mañana y tarde (salvo el 24 y 31 de diciembre), y para la que se ha contado con los quintos del pasado año "para que puedan trabajar y ganar unos ahorros".

Además, la planta baja del Ayuntamiento acogerá, como es tradicional el Belén Gigante de Fundación Intras, mientras que el Buzón Real para enviar las cartas a los Reyes Magos estará disponible desde el día 10.

La Casa de Cultura también contará con programación propia, en la que se incluye un ciclo de cine infantil y talleres creativos infantiles.