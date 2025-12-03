La Diputación invita a los toresanos a disfrutar de la feria "Muévete"
Las entradas son gratuitas para los menores empadronados y la institución provincial habilitará, además, un autobús el 27 de diciembre
La Diputación de Zamora ha invitado a todas las familias de Toro a disfrutar de la feria “Muévete", que se celebrará en el recinto ferial IFEZA del 22 de diciembre al 4 de enero —excepto los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero, cuando estará cerrada— en horario de 16.30 a 21.00 h.
Los niños y niñas podrán disfrutar de pista y tobogán de hielo natural, un "gran" hinchable multiobstáculos, jumpyn, zona de videojuegos, talleres y la visita de los pajes reales.
Las entradas son gratuitas para los menores empadronados en la provincia y, en el caso de Toro, podrán solicitarse apuntándose en la Oficina de Turismo del Ayuntamiento.
Además, el 27 de diciembre, la institución provincial habilitará un autobús gratuito con salida desde Toro para quienes deseen acudir ese día. La inscripción para este servicio también se realiza en Turismo.
Tanto las solicitudes de entradas como las reservas de autobús deberán hacerse antes del 18 de diciembre.
Para obtener más información, IFEZA atiende en el 980 515 110 o en info@feriazamora.com, y la programación de la feria está disponible en la página web muevetezamora.com.
