"La Nochebuena Cantaora" de El Berenjeno, en la Zambomba Jerezana de Toro

La Zambomba Jerezana volverá a Toro en su séptima edición y lo hará con el espectáculo "Nochebuena Cantaora" de José "El Berenjeno".

Precisamente, El Berenjeno y su cuadro serán los artistas que se subirán al escenario del teatro Fundos Latorre el próximo 21 de diciembre, para hacer vibrar al público al más puro estilo navideño de Jerez.

El Berenjeno estará acompañado al cante y al baile por Marga de Jerez, que "va a ser una sorpresa"; Antonio Peña "El Tolo", un cantaor jerezano "muy reconocido", y África Granados.

A la guitarra, estará Manuel Heredia y, a la percusión, David del Gasolina. Además, se contará con Fernando Soto como artista invitado, "un artistazo que va a hacer más de un cante porque no conoce Toro y quiere quedar bien", según ha explicado el asesor del festival, Isaac Garduño.

"José 'El Berenjeno' ya vino hace dos años y lo repito porque me causó una sensación, tanto a mí como al público, impresionante. El público participa mucho con él, canta baila,... en mi vida había visto a la gente en los palcos bailar y la hizo bailar. Y me ha dicho que va a ser de esa tónica porque el público de Toro entiende mucho de flamenco y quieren hacer una gran actuación", ha expresado Garduño, que ha asegurado que, para él, la zambomba de Jerez "marca la pauta" porque fue la que inició este tipo de eventos, en los que "hacen participar al público".

El espectáculo se incluye dentro de la programación navideña organizada por el Ayuntamiento de Toro y se celebrará en domingo porque ya se hizo así el pasado año "y parece que tuvo aceptación por parte de la gente", ha explicado el concejal de Cultura, Javier López Calero, durante la presentación del mismo.

Las entradas estarán a la venta, a un precio de 12 euros, desde mañana, miércoles 3, a las 12.00 horas en la página web vivetoro.sacatuentrada.es y lo estarán en la taquilla del propio teatro desde el miércoles 10, en el horario habitual.

Garduño ha invitado a la gente a comprar las entradas cuanto antes, aunque, como ha remarcado el edil de Cultura, en esta edición, "tenemos la suerte de que hemos ampliado el aforo y nos vamos a unas 340" localidades.

Asimismo, López ha agradecido la "colaboración personal" del asesor flamenco del espectáculo, Isaac Garduño, además de las de los colaboradores: Bodega "Ramón Ramos", Pagos del Rey, Multicolchón y Casquería "Susi".