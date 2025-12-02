Cartel de 2026
Jesús Salvador gana el concurso de fotografía de la Junta Pro-Semana Santa de Toro
La instantánea, seleccionada entre las 45 presentadas, muestra un momento de la procesión de las Siete Palabras y será el cartel anunciador de la próxima edición de la Pasión toresana
Una fotografía de Jesús Salvador Cecilio será el cartel anunciador de la próxima edición de la Semana Santa de Toro, al haberse alzado con el primer premio del concurso convocado al efecto por la Junta Pro-Semana Santa local.
La instantánea muestra un momento de la procesión de las Siete Palabras que desfila en la noche del Sábado de Pasión, aunque, desde el órgano de cofradías, no han querido hacerla pública ya que su pretensión es presentarla en la feria de turismo FITUR, que se celebrará el próximo mes de enero en Madrid.
El segundo premio ha recaído en una fotografía del toresano Antonio Fortuso Talegón, que también ha retratado la procesión de las Siete Palabras, mientras que el tercero ha sido para Ana Calzada García, de Madrid, por una fotografía de la talla de la Piedad de la cofradía del Santo Sepulcro.
Además, se han otorgado dos accésits: uno, a Juan Carlos Rebollo Herrera, de Medina del Campo, y otro, a Josué Pérez González, de Toro, por sendas fotografías del Cristo del Amparo y del Cristo de la Misericordia, respectivamente.
Al concurso se presentaron 45 fotos de "gran calidad", y el presidente de la Junta Pro-Semana Santa, Crescencio Álvarez, ha destacado que el 60% de los participantes eran de fuera de Toro y procedían de localidades como Arroyo de la Encomienda (Valladolid), Salamanca, Medina del Campo (Valladolid) o Madrid, entre otras.
El jurado que ha elegido las fotografías ganadoras ha estado compuesto por los fotógrafos toresanos Rocío Gato, Francisco de la Fuente "D'Perfil" y Juan Carlos Vergel, y por dos representantes de cofradías integrantes de la Pasión toresana.
La previsión de la Junta Pro-Semana Santa es realizar una exposición con todas las fotografías que se han presentado al concurso, que se inauguraría de cara a la próxima Cuaresma y en la que se aprovecharía para hacer la entrega de premios a los ganadores, según ha expresado Crescencio Álvarez.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Ayuntamiento de Toro estudia una 'reclamación patrimonial' por las 'deficientes' obras en la travesía de Tagarabuena
- La Denominación de Origen Toro ya cuenta con su primer vino espumoso
- El alfoz de Toro se concentra en Villardondiego contra las macroplantas de biogás
- La banda de la Escuela de Música de Toro tocará en Disneyland París
- El canal Toro-Zamora solicita a la CHD el adelanto de las campañas de riego para obtener cosechas más productivas
- Avances en la modernización del canal San José de Toro: adjudicaciones y plazos de obra
- Un enganche de un tractor en una tubería de gas provoca un escape en Toro
- Emoción y solidaridad en Toro: 'La Mayor' fusiona arte y música contra el cáncer en el último concierto de Santa Cecilia