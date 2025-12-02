El cuento "Las Vacaciones" se presenta en la Biblioteca de Toro

La Sala Infantil de la Biblioteca acogerá el viernes, 5 de diciembre, a las 17.30 horas, la presentación del libro "Las vacaciones", de Pilar Muñoz.

Se trata de un cuento para los más pequeños, protagonizado por unos pingüinos que desean planificar sus vacaciones de verano en la agencia de viajes de don Ares.

Valores como el compañerismo, la amistad, la protección del medio ambiente o el respeto a los animales son los principales protagonistas de este cuento.

Después de la narración, tendrá lugar un pequeño taller para los asistentes.

La actividad está dirigida a niños de entre 4 y 10 años, y es necesaria la inscripción presencial en la Biblioteca, vía Whatsapp (980690108), teléfono o en el correo electrónico casacultura@toroayto.es.

La autora

Pilar Muñoz Martín, maestra rural jubilada con 35 años de experiencia, procedente de Villaralbo, es la autora de estos cuentos.

Tras largos años de experiencia con los más pequeños, este cuento y el taller buscará entretener a los niños y, por supuesto, fomentar en ellos el valor de la lectura.