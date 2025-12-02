La cofradía Virgen de la Soledad de Toro celebrará el Besamano a la Virgen

La cofradía Virgen de la Soledad de Toro celebrará el próximo lunes, 8 de diciembre, el tradicional Besamanos a su imagen titular, con motivo de la festividad de la Inmaculada Concepción.

El acto tendrá lugar a las 18.00 horas en la iglesia de Santa María de Roncesvalles y Santa Catalina, donde se procederá a llevar a cabo una oración a la Virgen de la Soledad y los asistentes podrán comprar velas como ofrenda a la Virgen.

La solemnidad finalizará con el canto del Himno a la Virgen de la Soledad por parte de la Asociación Musical "La Mayor".

La organización del acto cuenta con la colaboración de la cofradía de Jesús Nazareno y Ánimas de la Campanilla.

Cartel y nuevo logo

Por otro lado, el cartel anunciador de la actividad religiosa sirve para presentar "pública y oficialmente" el nuevo logo de la hermandad, obra de la artista toresana Ele Pozas, que, a partir de ahora, identificará a la cofradía semanasantera, a través de una "interpretación minimalista y simbólica" de la corona que porta la Virgen de la Soledad y que fue elegido al efecto en la última asamblea de la cofradía.