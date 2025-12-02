Ahora Decide alerta de las "deficiencias" en las obras de la travesía de Tagarabuena

Ahora Decide ha "llamado la atención" sobre los "problemas" de la ejecución de la obra de la travesía de titularidad autonómica de la ZA-712 en Tagarabuena, que ha provocado quejas de los vecinos, plasmadas en una recogida de firmas que ha llegado al Ayuntamiento de Toro, "que ha apoyado la causa".

Las obras, que se vienen prolongando desde agosto, están generando "importantes molestias" a los residentes en la travesía, que se ven obligados a utilizar accesos provisionales a sus viviendas, en algunos casos, en "condiciones peligrosas", han alertado los zamoranistas; a lo que han sumado la "preocupación" generada por la ejecución de unas aceras más estrechas de las planteadas, "pues la vía tendrá siete metros de ancho y no los seis propuestos inicialmente".

Asimismo, desde Ahora Decide han afeado que se proyectan unos badenes en las entradas, "pero los coches, una vez los pasen, podrán acelerar hasta la llegada a la plaza".

Por otro lado, han remarcado que los vecinos han inciado que, en algún caso, la "excesiva" altura de las nuevas aceras podría provocar que la entrada a las viviendas privadas quede más baja, lo que provocará "la entrada de agua al interior si no se corrige".

No osbtante, han recalcado como principal queja de los vecinos "la excesiva lentitud" en el desarrollo de los trabajos. "Consideramos que la obra debería avanzar con mucha mayor rapidez, especialmente, al tratarse de una carretera fundamental en la zona", han expresado desde el partido político.

Por otro lado, han denunciado que el desvío planteado, por caminos de tierra "plagados de baches", está en un estado "penoso, obligando a los usuarios de la vía, tanto de la propia localidad como de Villardondiego, a recorrer un trazado impracticable". De hecho, hace unos días, algunos vecinos procedieron a tapar los baches con piedras para evitar consecuencias en sus vehículos. "Queremos empatía por parte del Ayuntamiento", se lamentaban.

"Las molestias derivadas de cualquier obra son inevitables, pero deben limitarse al mínimo y prever soluciones que reduzcan, en lo posible, los inconvenientes para la población", han concluido desde Ahora Decide en un comunicado emitido.