Ahora Decide denuncia el "lamentable" estado del tramo de la carretera N-122 entre Toro y Zamora

Ahora Decide ha calificado de "tercermundista" la situación del tramo de la N-122 que une las localidades de Zamora y Toro, de la que han una lamentado que se trate de una carretera "llena de baches que se van reparando", pero que, ante la llegada de lluvias y heladas, "van haciéndose más grandes y peligrosos".

Desde la formación zamoranista, han incidido en un comunicado en que es la octava vez en los dos últimos años que denuncian el estado de este tramo de carretera nacional, "uno de los más utilizados" en la provincia.

"Esta carretera necesita un arreglo integral y no el bacheo permanente que supone un gasto inútil de recursos utilizado en los últimos diez años", han criticado en su texto, en el que han hecho alusión a que, en los 32 kilómetros de longitud de este tramo, hay zonas "llenas de verdaderos agujeros con un firme muy deteriorado", así como a los "centenares" de baches que presenta la recta de Coreses o el "peligroso" estado que presentan las pocas curvas que se encuentran en el trayecto y que "termina con el lamentable estado del tramo de la recta en la que vemos al fondo la ciudad de Toro".

Asimismo, han hecho alusión a que, en este tramo, el Ministerio de Transportes adjudicó hace poco tiempo el repintado y la mejora del firme de los 700 metros comprendidos entre los kilómetros 436,60 y 437,30 a la altura del campamento de Monte la Reina. "¿Por qué 700 metros a esa altura y otros cinco o seis o kilómetros con el firme arreglado dejando los 25 km restantes llenos de baches?", han preguntado desde Ahora Decide, al mismo tiempo que han asegurado que "esto en Valladolid no pasaría".

Por otro lado, desde Ahora Decide, han afeado que el ministro de Infraestructuras, Óscar Puente, haya anunciado que "no hay presupuesto" para transformar en autovía la conexión con Portugal de esta carretera, una "promesa electoral de los sucesivos gobiernos desde hace 23 años", han lamentado los zamoranistas.

Para concluir, desde Ahora Decide, han afeado que el PSOE "va anunciando presupuestos para poner en marcha la promesa del campamento de Monte la Reina realizada hace más de cinco años" y anuncia que será necesario preparar los servicios en Toro y Zamora que cubran las futuras necesidades de esas familias de militares "que esperamos lleguen si se cumplen sus promesas", pero ha criticado que el partido "no es capaz ni de mantener en un estado digno" la carretera que une Toro y Zamora con esas instalaciones que están "por construir".

Desde Ahora Decide, han concluido su comunicado exigiendo el "compromiso" de los responsables provinciales del PSOE para realizar un "arreglo integral" del tramo de la N-122 entre Zamora y Toro el próximo año.