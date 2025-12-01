La AECC enseña a manejar la incertidumbre a los pacientes y voluntarios de Toro

El psicólogo de la Asociación Española Contra el Cáncer en Zamora, Rubén Sánchez, ha impartido este lunes en el Ayuntamiento de Toro un taller dirigido a pacientes oncológicos y voluntarios de la Junta Local de la AECC en Toro.

La sesión, bajo el título "Manejo de la incertidumbre", ha estado enfocada en ofrecer a los asistentes diferentes pautas y consejos para tener en cuenta y poder aplicar en diversos escenarios en los que puede aparecer este sentimiento.