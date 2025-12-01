Taller para pacientes y voluntarios
La AECC enseña a manejar la incertidumbre a los pacientes y voluntarios de Toro
El psicólogo de la asociación ha impartido en el Ayuntamiento un taller en forma de sesión grupal
El psicólogo de la Asociación Española Contra el Cáncer en Zamora, Rubén Sánchez, ha impartido este lunes en el Ayuntamiento de Toro un taller dirigido a pacientes oncológicos y voluntarios de la Junta Local de la AECC en Toro.
La sesión, bajo el título "Manejo de la incertidumbre", ha estado enfocada en ofrecer a los asistentes diferentes pautas y consejos para tener en cuenta y poder aplicar en diversos escenarios en los que puede aparecer este sentimiento.
