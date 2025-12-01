Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Taller para pacientes y voluntarios

La AECC enseña a manejar la incertidumbre a los pacientes y voluntarios de Toro

El psicólogo de la asociación ha impartido en el Ayuntamiento un taller en forma de sesión grupal

Un momento del taller de manejo de la incertidumbre impartido por el psicólogo de la AECC en Toro.

Un momento del taller de manejo de la incertidumbre impartido por el psicólogo de la AECC en Toro. / Carmen Toro

Carmen Toro

El psicólogo de la Asociación Española Contra el Cáncer en Zamora, Rubén Sánchez, ha impartido este lunes en el Ayuntamiento de Toro un taller dirigido a pacientes oncológicos y voluntarios de la Junta Local de la AECC en Toro.

La sesión, bajo el título "Manejo de la incertidumbre", ha estado enfocada en ofrecer a los asistentes diferentes pautas y consejos para tener en cuenta y poder aplicar en diversos escenarios en los que puede aparecer este sentimiento.

Asistentes a la sesión grupal de la AECC impartida en Toro.

Asistentes a la sesión grupal de la AECC impartida en Toro. / Carmen Toro

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Ayuntamiento de Toro estudia una 'reclamación patrimonial' por las 'deficientes' obras en la travesía de Tagarabuena
  2. La Denominación de Origen Toro ya cuenta con su primer vino espumoso
  3. La banda de la Escuela de Música de Toro tocará en Disneyland París
  4. El canal Toro-Zamora solicita a la CHD el adelanto de las campañas de riego para obtener cosechas más productivas
  5. El alfoz de Toro se concentra en Villardondiego contra las macroplantas de biogás
  6. Avances en la modernización del canal San José de Toro: adjudicaciones y plazos de obra
  7. Un enganche de un tractor en una tubería de gas provoca un escape en Toro
  8. Emoción y solidaridad en Toro: 'La Mayor' fusiona arte y música contra el cáncer en el último concierto de Santa Cecilia

La AECC enseña a manejar la incertidumbre a los pacientes y voluntarios de Toro

La AECC enseña a manejar la incertidumbre a los pacientes y voluntarios de Toro

El desembarco de 1.500 militares en Zamora se acerca y el PSOE alerta: "No están haciendo absolutamente nada" para que se queden a vivir

Ahora Decide denuncia el "lamentable" estado del tramo de la carretera N-122 entre Toro y Zamora

Ahora Decide denuncia el "lamentable" estado del tramo de la carretera N-122 entre Toro y Zamora

El alfoz de Toro se concentra en Villardondiego contra las macroplantas de biogás

El alfoz de Toro se concentra en Villardondiego contra las macroplantas de biogás

GALERÍA | La concentración en Villardondiego contra las plantas de biogás en el Alfoz de Toro, en imágenes

La banda de la Escuela de Música de Toro tocará en Disneyland París

Un enganche de un tractor en una tubería de gas provoca un escape en Toro

Un enganche de un tractor en una tubería de gas provoca un escape en Toro

El Ayuntamiento de Toro acoge el taller "Manejo de la incertidumbre" que organiza la AECC

Tracking Pixel Contents