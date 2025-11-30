La banda de la Escuela de Música de Toro tocará en Disneyland París

La banda de la Escuela de Música Municipal "Jesús López Cobos" tocará en un desfile en el parque de Disney en París, englobado en su proyecto "Disney Performing Arts", el próximo 18 de abril .

Como ha explicado el director de la Escuela de Música, Luis Ángel Vaquero, el requisito era mandarles un currículum del centro, pero, "sobre todo, unas grabaciones" de los alumnos tocando, en base a las que los responsables del programa seleccionan las bandas "porque tienen mucha demanda".

A la banda de la Escuela de Música de Toro la eligieron tanto para desfiles como para conciertos, pero la agenda del parque para 2026 estaba cubierta para conciertos, excepto en dos fechas, la del 23 de mayo y la finalmente elegida.

La cabalgata durará una media hora y el repertorio es a elección propia. "Mi idea es llevar un pasodoble, que es lo más representativo en España"; una marcha americana, "Coronel Bogey", que están ensayando ya, y otras marchas de desfile, según ha explicado el director.

"El único beneficio que tenemos, aparte de la motivación de tocar en un desfile, es que nos hacen un porcentaje de descuento en las entradas al parque temático", explica Vaquero.

Y es que, precisamente, el objetivo de "dar un poco de inyección y de motivación a los niños" e intentar retomar la posibilidad de tocar en Disney —donde ya estuvo la banda "La Lira" hace unos años—fue lo que hizo que Vaquero contactase para participar en el programa de actuaciones que tiene el parque.

Una vez que la fecha estaba confirmada, el director informó a los músicos ya que, hasta entonces, no les había dicho nada "porque es crear expectativas que a lo mejor luego no se cumplen".

"Les dije que teníamos la posibilidad de ir, pero que primero tenía que saber con qué banda contaba y ha sido un éxito" ya que irán 62 músicos y casi otros tantos acompañantes.

"Los músicos están superilusionados, están deseando que termine la Navidad para empezar a desfilar porque les he dicho que tenemos que empezar a desfilar en San Francisco porque son niños que no han desfilado nunca", dice Vaquero.

Por otro lado, ha explicado que el Ayuntamiento de Toro y la Diputación de Zamora "tienen constancia de que vamos a llevar el nombre de Toro a Disney y están buscando un apoyo económico" para ayudar a costear el viaje.