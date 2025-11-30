El alfoz de Toro se concentra en Villardondiego contra las macroplantas de biogás

La Plaza Mayor de Villardondiego ha sido en la mañana de este domingo el epicentro en el que varios centenares de ciudadanos del Alfoz se congregaron para levantar la voz en contra de la instalación de plantas de biogás en la comarca.

Los vecinos de la zona acudieron de este modo, en torno al mediodía, al llamamiento hecho desde la plataforma "Stop Biogás Villardondiego-Pozoantiguo" —ahora convertida en la asociación "Defendiendo lo vacío"— por ser este el primer municipio en el que se había proyectado la instalación de una macroplanta de biomentano.

No obstante, y tras recibir el pasado mes el Ayuntamiento de Toro la solicitud de autorización ambiental y el estudio de impacto ambiental de un proyecto para una planta de biogás en el término municipal, uno de los representantes de la plataforma expresó: "Vamos a apoyar a Toro, igual que apoyaron a Villardondiego y a todos. Aquí todos somos una piña".

Así, durante el acto de concentración, también se recogieron firmas para presentar alegaciones a la instalación de este proyecto en Toro ante la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.

Y es que, precisamente, una de las alegaciones incide en que el proyecto se está evaluando de manera independiente, mientras que, para los miembros de la asociación, "sería necesario hacerlo desde un punto de vista sinérgico y valorando los impactos añadidos" a otros proyectos planteados para la zona, como el caso del previsto en Villardondiego o el de una nueva industria de estas características que, como informaron en la concentración, pretende instalarse en Morales de Toro.

Las emisiones y olores derivados de estos proyectos "afectarían gravemente a todos los municipios colindantes", se aseveró durante la lectura del manifiesto, debido a los vientos dominantes de la zona, que llevarían "los efluvios y partículas tóxicas a otras localidades", entre las que se citó a Villalonso, Matilla la Seca, Tiedra, Villavendimio, Morales de Toro o Toro.

Así, entre los congregados, se pudo ver a habitantes de varias de estas localidades, además de los vecinos de Villardondiego, como ciudadanos de Toro, Morales de Toro, Pozoantiguo o Villavendimio, entre otras poblaciones del Alfoz.

También estuvieron presentes representantes del Ayuntamiento de Toro, como los concejales del Equipo de Gobierno Carlos Rodríguez y Javier Gómez Valdespina, y la representante de Zamora Sí, María de la Calle; además de ediles del Equipo de Gobierno de Villavendimio y miembros de la plataforma "Zamora en Pie", entre otros.

El manifiesto leído también hizo alusión a las "elevadas" cantidades de residuos que se pretenden procesar en estas plantas, que "poco tienen que ver con una economía circular", lo que llevaría a un "efecto llamada" que propiciaría un "crecimiento exponencial" de instalaciones de ganadería industrial en la zona "para producir más estiércoles y purines".

El manifiesto también denunciaba el "elevado" tráfico diario de vehículos pesados que conllevarían estas instalaciones; además de a la posible contaminación del aire o las aguas, tanto superficiales, subterráneas como freáticas e, incluso, la del cercano arroyo Adalia, que podría "llegar a contaminar el Duero". Todo ello, aseveraron, "afectaría negativamente" a la elaboración de vinos y a otros cultivos que se dan en la zona.

Durante el alegato, también se aseguró que "no se garantiza en ningún momento" la gestión de los riesgos evidentes en la producción de biometano, que "podría causar graves daños al medio ambiente".

Además, se denunció que el proyecto "no incluye ni una sola medida dirigida a proteger de forma específica a las personas mayores, colectivo mayoritario de la comarca".

Por otro lado, durante la lectura del manifiesto, se expresó que el proyecto "generaría dos o tres puestos de trabajo, pero contribuiría gravemente a perder decenas de ellos" porque "está comprobada la pérdida de población" en otras zonas donde se han instalado industrias similares.

"Estos proyectos privan a todos sus vecinos de la capacidad de decisión sobre asuntos que afectan a su futuro", expresaron.

"Hay que seguir informando, llenar los balcones de pancartas, hay que mostrar claramente nuestra oposición a estas empresas y a los ayuntamientos que los apoyan. Os pedimos firmar las alegaciones y apoyar y asistir a todas las manifestaciones, concentraciones y actos en contra de estos macroproyectos. Es el momento de levantarnos y defender lo vacío", concluyó el manifiesto, antes de anunciar que se realizarán nuevas concentraciones en Toro y Zamora "y donde haga falta".