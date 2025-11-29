Taller
Una sesión formativa se enfoca en la habilitación para la comunidad gitana de Toro
La entidad UP Romaní imparte un taller dirigido a «capacitar» e impulsar la igualdad del colectivo
La entidad cultural Unión y Progreso Mujer Romaní desarrolló ayer en las instalaciones de la Casa de Cultura de Toro una sesión formativa de habilitación dirigida a personas de la comunidad gitana.
La formación, enmarcada en un taller de capacitación del proyecto «Ciudadanía Plena», estuvo impartida por la abogada y coordinadora del equipo jurídico de la entidad, Ainhoa Jiménez Navarro, y se trató, además, la inclusión de los participantes en la bolsa de empleo del proyecto «Lacho Drom» de la entidad UP Romaní.
Uno de los objetivos fue el de «visibilizar» e impulsar la igualdad del colectivo gitano porque, como destacó la presidenta de UP Romaní, Almudena Navarro, «Toro también tiene historia gitana» ya que en la ciudad se asientan familias de cinco o seis generaciones.
Precisamente, fueron personas gitanas de Toro las que contactaron con la asociación para contarles su día a día y «problemáticas» que tenían. Así, el taller se enfocó en las «necesidades reales» del pueblo gitano y en «conocer sus situaciones» para, a raíz de ahí, prestar la ayuda para «capacitarlos», por ejemplo, para pedir una beca en la universidad u otros trámites básicos del día a día, como rellenar una solicitud.
Se trata de «ver cuál es su nivel de capacidad para el día a día y que se vean capaces de hasta dónde pueden llegar y cuáles son sus límites para tomar soluciones», explicaba Navarro.
Por otra parte, otro objetivo de la sesión es que las personas gitanas «empiecen a tener otros referentes ya que muchos sitios son nuevos» para ellos y que se «acerquen a las instituciones».
También abordaron «los sueños que tenemos todos y cómo nos vemos de aquí a diez años», algo «muy importante», aseveraba Almudena Navarro.
La actividad, de la que la presidenta de UP Romaní destacó su «grata aceptación» y unos asistentes «muy motivados», contó con la colaboración del Ayuntamiento de Toro y el ECyL, dentro de las acciones orientadas a la empleabilidad, la inclusión y el acompañamiento social.
