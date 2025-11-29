Un enganche de un tractor en una tubería de gas provoca un escape en Toro
El incidente se ha producido en la calle Virgen de Gracia y no hay que lamentar daños personales
Un tractor se ha enganchado accidentalmente en la mañana de este sábado con una tubería de gas que estaba anclada al exterior de la fachada de un edificio de viviendas a la altura del número 8 de la calle Virgen de Gracia de Toro, popularmente conocida como "Camino de los Borrachos".
El enganche del vehículo provocó la rotura del tubo, lo que conllevó una "fuga importante" de gas, aunque la rápida intervención tanto de los efectivos desplazados hasta el lugar como de los vecinos ha propiciado que no se haya tenido que evacuar el edificio ni tampoco hay que lamentar daños personales ni materiales, aparte de la propia rotura del tubo.
Hasta el lugar del incidente, además, de técnicos de la compañía de gas, se han desplazado efectivos de los bomberos de Toro y agentes de la Policía Local.
Precisamente, desde el cuerpo voluntario de bomberos han querido expresar públicamente su agradecimiento a la intervención de los vecinos, que han cerrado la llave de paso del gas del edificio con "rapidez y destreza" ya que, a la llegada de los efectivos al lugar, el paso del gas ya se encontraba cerrado.
- El Ayuntamiento de Toro estudia una 'reclamación patrimonial' por las 'deficientes' obras en la travesía de Tagarabuena
- El jefe de la Policía Local de Toro, condecorado con la Medalla de Plata al Mérito
- La Denominación de Origen Toro ya cuenta con su primer vino espumoso
- Avances en la modernización del canal San José de Toro: adjudicaciones y plazos de obra
- El colegio Amor de Dios de Toro celebra la Niña María
- Emoción y solidaridad en Toro: 'La Mayor' fusiona arte y música contra el cáncer en el último concierto de Santa Cecilia
- El canal Toro-Zamora solicita a la CHD el adelanto de las campañas de riego para obtener cosechas más productivas
- El vino, un sector inclusivo en Toro para las personas sordas