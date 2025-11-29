Un enganche de un tractor en una tubería de gas provoca un escape en Toro

Un tractor se ha enganchado accidentalmente en la mañana de este sábado con una tubería de gas que estaba anclada al exterior de la fachada de un edificio de viviendas a la altura del número 8 de la calle Virgen de Gracia de Toro, popularmente conocida como "Camino de los Borrachos".

El enganche del vehículo provocó la rotura del tubo, lo que conllevó una "fuga importante" de gas, aunque la rápida intervención tanto de los efectivos desplazados hasta el lugar como de los vecinos ha propiciado que no se haya tenido que evacuar el edificio ni tampoco hay que lamentar daños personales ni materiales, aparte de la propia rotura del tubo.

Hasta el lugar del incidente, además, de técnicos de la compañía de gas, se han desplazado efectivos de los bomberos de Toro y agentes de la Policía Local.

Precisamente, desde el cuerpo voluntario de bomberos han querido expresar públicamente su agradecimiento a la intervención de los vecinos, que han cerrado la llave de paso del gas del edificio con "rapidez y destreza" ya que, a la llegada de los efectivos al lugar, el paso del gas ya se encontraba cerrado.