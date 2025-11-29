El Ayuntamiento de Toro acoge el taller "Manejo de la incertidumbre" que organiza la AECC
La sesión, el próximo lunes 1 de diciembre, estará dirigida a pacientes oncológicos
"Manejo de la incertidumbre" es el título del próximo taller que organiza la Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).
La actividad se trata de una sesión de atención psicológica grupal que está dirigida a pacientes oncológicos.
El taller estará impartido por el psicólogo de la Asociación Española Contra el Cáncer en Zamora, Rubén Sánchez, que tratará de dar pautas a los pacientes para que aprendan a gestionar la incertidumbre ante el diagnóstico de la enfermedad.
La sesión tendrá lugar el próximo lunes, 1 de diciembre, en la Sala de Juntas del Ayuntamiento de Toro, a partir de las 12.00 horas.
Las personas interesadas en asistir pueden inscribirse o solicitar más información en la dirección de correo electrónico ruben.sanchez@contraelcancer.es o en el teléfono 900 100 036.
- El Ayuntamiento de Toro estudia una 'reclamación patrimonial' por las 'deficientes' obras en la travesía de Tagarabuena
- El jefe de la Policía Local de Toro, condecorado con la Medalla de Plata al Mérito
- La Denominación de Origen Toro ya cuenta con su primer vino espumoso
- Avances en la modernización del canal San José de Toro: adjudicaciones y plazos de obra
- El colegio Amor de Dios de Toro celebra la Niña María
- Emoción y solidaridad en Toro: 'La Mayor' fusiona arte y música contra el cáncer en el último concierto de Santa Cecilia
- El canal Toro-Zamora solicita a la CHD el adelanto de las campañas de riego para obtener cosechas más productivas
- El vino, un sector inclusivo en Toro para las personas sordas