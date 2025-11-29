El Ayuntamiento de Toro acoge el taller "Manejo de la incertidumbre" que organiza la AECC

"Manejo de la incertidumbre" es el título del próximo taller que organiza la Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

La actividad se trata de una sesión de atención psicológica grupal que está dirigida a pacientes oncológicos.

El taller estará impartido por el psicólogo de la Asociación Española Contra el Cáncer en Zamora, Rubén Sánchez, que tratará de dar pautas a los pacientes para que aprendan a gestionar la incertidumbre ante el diagnóstico de la enfermedad.

La sesión tendrá lugar el próximo lunes, 1 de diciembre, en la Sala de Juntas del Ayuntamiento de Toro, a partir de las 12.00 horas.

Las personas interesadas en asistir pueden inscribirse o solicitar más información en la dirección de correo electrónico ruben.sanchez@contraelcancer.es o en el teléfono 900 100 036.