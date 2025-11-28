La Denominación de Origen Toro ya cuenta con su primer vino espumoso

La Denominación de Origen Toro ya cuenta con un vino espumoso elaborado siguiendo el método tradicional o "champenoise".

Se trata de "Ariane", que la bodega Liberalia Enológica elabora desde el año 2004, pero que, ahora, "pone en valor" tras haber "luchado" durante años por conseguir que se identifique a esta categoría de vinos no sólo como vinos de mesa—como hasta ahora—,sino como vinos amparados por el Consejo Regulador de la DO Toro, han expresado desde la bodega.

De este modo, "Ariane" 2023 será el primer espumoso "Brut Nature" método tradicional que se ponga en el mercado amparado por el sello de calidad de la Denominación de Origen Toro.

"Ariane" está elaborado a base de la variedad de uva blanca Verdejo y tiene más de 12 meses de crianza subterránea, "siempre durmiendo con música".

Las alrededor de 2.000 botellas que se elaboran como edición limitada dan como resultado un vino con "una fina burbuja natural y unos aromas elegantes", fruto de la segunda fermentación natural del vino dentro de la propia botella.

Proceso artesanal

El degüelle de cada botella —técnica con la que se expulsan la suciedad, levaduras muertas y lías del vino— se hace de manera manual, una a una, tal y como se encorchan y etiquetan después, a lo que se suma ahora la colocación de la tirilla que acredita a "Ariane" como vino con DO Toro.

Previamente, se rellena la cantidad de vino perdido tras el degüelle con el vino base que hace la segunda fermenación dentro de la botella.

Se trata de un proceso prácticamente artesanal que en la bodega toresana llevan poniendo en práctica desde hace más de 20 años.

Desde Liberalia, han asegurado sentirse "emocionados" por el logro conseguido de poner en el mercado el primer vino espumoso con Denominación de Origen Toro, que viene a ampliar la gama que puede encontrarse en el mercado con la certificación de calidad que acredita la tirilla de la DO Toro.

Un proceso de tres años y diferentes fases administrativas

La Denominación de Origen Toro inició el proceso para incluir la categoría de vinos espumosos entre los amparados por el Consejo Regulador en 2022.

Fue entonces cuando se trasladó a la Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León la comunicación del acuerdo alcanzado por mayoría cualificada en el Pleno del Consejo Regulador para la modificación del pliego de condiciones.

La creación de una nueva categoría de vinos se considera una modificación "mayor" del pliego de condiciones; por ello, el tiempo se ha dilatado unos tres años ya que implica una "mayor revisión administrativa", según ha explicado el gerente de la DO Toro, Rubén Gil.

Y es que, una vez aprobado a nivel regional, la decisión favorable se remitió al Ministerio de Agricultura, que también debió analizarla y emitir su correspondiente resolución que, siendo positiva, tuvo que elevarse a la Comisión de Agricultura de la Unión Europea, que, finalmente, se ha pronunciado también a favor.

Así, la descripción técnica con las características y parámetros como la acidez, el grado alcohólico o los azúcares residuales que deben cumplir los espumosos con DO Toro ya permite legalmente su elaboración.