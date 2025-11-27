"Sueño de una noche de verano", en el teatro Latorre de Toro
"Rayuela Producciones Teatrales" pondrá en escena la obra, dirigida a público principalmente juvenil
"Sueño de una noche de verano" es la próxima obra que acogerá el teatro Latorre de Toro.
Dirigida a un público principalmente juvenil, es una "interpretación del clásico" de William Shakespeare que la compañía "Rayuela Producciones Teatrales" pondrá en escena el próximo sábado, 29 de noviembre, a partir de las 20.00 horas.
Las entradas pueden adquirirse por ocho euros en la página web vivetoro.sacatuentrada.es y en el horario habitual de la taquilla del teatro.
La obra también está incluida en el abono del segundo semestre.
