El Ayuntamiento de Toro forma a trabajadores municipales en el uso de desfibriladores

Los recintos deportivos de la ciudad ya cuentan con un dispositivo para emergencias y, el próximo año, se adquirirá otro para el Teatro Latorre

El concejal de Deportes junto a la encargada de impartir el taller de formación.

El concejal de Deportes junto a la encargada de impartir el taller de formación. / Cedida

M. J. Cachazo

Formar a los trabajadores municipales en la utilización de un desfibrilador ante posibles emergencias.

Con este objetivo, empleados del Ayuntamiento en los recintos deportivos municipales y en el Teatro Latorre han participado este jueves en un curso de soporte vital básico y la utilización de un desfibrilador, impartido en el salón de actos de la Casa Municipal de Cultura de Toro.

Trabajadores municipales, en el curso de formación.

Trabajadores municipales, en el curso de formación. / Cedida

A lo largo de la sesión formativa los empleados municipales han aprendido cómo deben actuar ante un caso de emergencia en los recintos deportivos de la ciudad o en el Teatro Latorre, para atender posibles emergencias de los usuarios.

En la actualidad, el pabellón de deportes, el polideportivo municipal y el campo de fútbol V Centenario cuentan con un desfibrilador y, como ha anunciado el concejal del equipo de Gobierno, Carlos Rodríguez, el próximo año el Ayuntamiento adquirirá otro para el Teatro Latorre.

