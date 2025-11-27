El Ayuntamiento de Toro forma a trabajadores municipales en el uso de desfibriladores

Formar a los trabajadores municipales en la utilización de un desfibrilador ante posibles emergencias.

Con este objetivo, empleados del Ayuntamiento en los recintos deportivos municipales y en el Teatro Latorre han participado este jueves en un curso de soporte vital básico y la utilización de un desfibrilador, impartido en el salón de actos de la Casa Municipal de Cultura de Toro.

Trabajadores municipales, en el curso de formación. / Cedida

A lo largo de la sesión formativa los empleados municipales han aprendido cómo deben actuar ante un caso de emergencia en los recintos deportivos de la ciudad o en el Teatro Latorre, para atender posibles emergencias de los usuarios.

En la actualidad, el pabellón de deportes, el polideportivo municipal y el campo de fútbol V Centenario cuentan con un desfibrilador y, como ha anunciado el concejal del equipo de Gobierno, Carlos Rodríguez, el próximo año el Ayuntamiento adquirirá otro para el Teatro Latorre.