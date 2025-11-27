El Ayuntamiento de Toro estudia una "reclamación patrimonial" por las "deficientes" obras en la travesía de Tagarabuena

El Ayuntamiento estudia plantear una "reclamación patrimonial" por las deficiencias apreciadas en la ejecución del proyecto de humanización de la travesía de Tagarabuena impulsado por la Junta y que ha motivado las quejas de los vecinos del barrio, que se siente "abandonados".

Así lo ha anunciado este jueves la alcaldesa, Ángeles Medina, en respuesta a las preguntas formuladas por los afectados durante el pleno del Ayuntamiento.

Visiblemente "indignados", vecinos de Tagarabuena mostraron en el salón de plenos su profundo malestar por los graves perjuicios que las obras están provocando en los habitantes, negocios y empresas del barrio, aunque también manifestaron sus dudas sobre la correcta planificación y coordinación del proyecto.

En representación de los afectados, un vecino de Tagarabuena planteó diversas preguntas sobre la razón por la que el Ayuntamiento aprobó por unanimidad el proyecto en julio de 2024 "sin un informe técnico independiente" o ignorando las reiteradas quejas de los habitantes del barrio.

El portavoz de los vecinos también expuso que, en la actualidad, "la obra se ejecuta de forma distinta a lo proyectado y el Ayuntamiento no está supervisando, no está exigiendo correcciones ni está defendiendo a los vecinos".

En la misma línea, cuestionó que no se hayan adecuado las canalizaciones previstas de baja tensión y alumbrado y que en algunos tramos de la vía la calzada "queda por encima" de los accesos a las viviendas, lo que lo provoca que los vecinos tengan serias dificultades para entrar en sus casas, al margen de que, en época de lluvias, el agua se filtre a los edificios.

Del mismo modo, criticó la "falta de previsión" a la hora de habilitar accesos alternativos a Tagarabuena durante el corte de la travesía, lo que obliga a los vecinos a tener que utilizar "caminos embarrados".

En respuesta a estas consideraciones, Medina explicó a los afectados que en noviembre de 2024, poco tiempo después de acceder a la Alcaldía, mantuvo una reunión con el delegado territorial de la Junta, Fernando Prada, en la que solicitó permiso para que el Ayuntamiento pudiera colocar sistemas de control y limitación de velocidad en la travesía, cuya titularidad corresponde a la Administración regional.

Además, la alcaldesa aseguró que ya se han trasladado a la Junta las quejas que los vecinos han plasmado por escrito y las alegaciones del equipo de Gobierno al proyecto de humanización de la travesía, acompañadas por un informe técnico, documentos en los que se proponen diversas mejoras para subsanar las deficiencias detectadas.

Una vez que la Junta emita una contestación por escrito a las consideraciones formuladas por el equipo de Gobierno y los vecinos de Tagarabuena, el Ayuntamiento pedirá a los servicios jurídicos que estudien la posibilidad de plantear una reclamación patrimonial.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Toro aprobó una modificación presupuestaria con fin de poder acometer las obras de renovación de caminos de acceso a Tagarabuena que han resultado dañados por la ejecución de las obras de travesía, con el fin de facilitar el acceso a los vecinos.

No obstante, el Ayuntamiento reconoció las dificultades para "encontrar" empresas que ejecuten los trabajos previstos en los accesos alternativos al barrio.

Plantas de biogás

Los proyectos de macroplantas de biogás previstos en Toro y en Villardondiego también centraron buena parte de la sesión plenaria, a la que asistieron vecinos de la comarca que se oponen a su instalación.

Durante el pleno, la concejala de Zamora Sí, María de la Calle, interpeló a la senadora y diputada por el PP en la comarca, Natalia Ucero, y al diputado socialista en la zona, Carlos Rodríguez, sobre las medidas que han impulsado desde los cargos que ocupan contra las plantas de biogás en el alfoz.

En primer plano, pancartas contra las plantas de biogás en la comarca. | M. J. C.

En respuesta a la pregunta de la concejala de la oposición, Rodríguez aseguró que ha asistido a la última reunión de la plataforma que se opone a las macroplantas de biogás y anunció que el domingo acudirá a la concentración que se celebrará en Villardondiego.

Rodríguez también ha instado a la concejala del PSOE en Villardondiego a que, en el próximo pleno, presente una moción contra la instalación de la planta proyectada en el municipio.

Por su parte, Ucero recordó que ni el Senado ni la Diputación tienen competencias directas, ni en materia medioambiental ni en la concesión de licencias. Además, aseguró que ha mantenido un encuentro con el alcalde de Villardondiego, compañero del PP, que, como subrayó, no puede oponerse a una tramitación administrativa, ya que de lo contrario estaría incurriendo en un presunto delito de prevaricación.

Ante esta afirmación, el concejal del equipo de Gobierno, Javier Gómez Valdespina, invitó a Ucero a comprobar la propiedad de las parcelas en las que está previsto desarrollar el proyecto de la planta de biogás de Villardondiengo que, como subrayó, representa un "problema comarcal" porque también afectará a los vecinos de Tagarabuena y de Toro.

Por otra parte, Ucero aseguró que desde su cargo de senadora tiene previsto presentar una moción por la que instará al Gobierno a una "regulación estatal" de las plantas de biogás.

Durante la sesión, la alcaldesa anunció que en el pleno que el Ayuntamiento celebrará en diciembre será aprobada una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Toro que permitirá al Ayuntamiento denegar cualquier licencia que se solicite para instalaciones de biogás. La medida fue plasmada en una moción aprobada por unanimidad en octubre, en la que también se solicitaba que los proyectos de macroplantas de biogás previstos en la comarca se sometan a estudios de impacto ambiental conjuntos.