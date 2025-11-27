AFA refuerza la formación interna del personal en su Centro Multiservicios de Toro

La Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de Zamora (AFA) ha llevado a cabo dos formaciones dirigidas al equipo del Centro Multiservicios "Palacio de Valparaíso", en la línea de "apostar" por la "actualización permanente" de los profesionales del centro, como una de las vías "más eficaces" para mejorar la atención y el bienestar de las personas que atienden en Toro.

La primera, impartida por la psicóloga y responsable del Área Terapéutica de la entidad, Laura Manteca Freire, estuvo dirigida al equipo multidisciplinar.

Las sesiones abordaron el manejo de alteraciones de conducta, un aspecto "fundamental" del día a día en un centro especializado en demencias. A través de ejemplos reales, "role plays", estrategias de intervención y pautas basadas en la observación individualizada, se trabajó la "importancia de comprender" qué hay detrás de cada conducta y cómo responder desde un enfoque "respetuoso, preventivo y centrado" en la persona.

La segunda, impartida por la terapeuta ocupacional y responsable asistencial del CTD "Ciudad Jardín", Lucía Martín, estuvo dirigida a los profesionales de terapia ocupacional y psicología. En ella, se profundizó en el método Snoezelen, una intervención no farmacológica basada en la estimulación multisensorial, que favorece tanto la relajación como la estimulación, reduce la ansiedad y mejora la comunicación en personas con demencia, lo que permite centrarse en una intervención mucho más focalizada en la persona.

Beneficios probados en la atención a los usuarios

Al margen de contextualizar esta metodología, en el Centro Multiservicios "Palacio de Valparaíso" que AFA tiene en Toro se han expuesto recientemente los resultados de la investigación desarrollada por el Grupo de Ingeniería Biomédica (GIB) de la Universidad de Valladolid junto con AFA Zamora en 2016.

Los hallazgos de este estudio "respaldan los beneficios" del uso "adecuado" de salas Snoezelen en el ámbito de las demencias, una de las formaciones en las que acaban de profundizar en el centro de Toro.

Se trata de unos beneficios que serían "difícilmente alcanzables en otros contextos" distintos a los de esta atención "más focalizada y personalizada", han expresado.

Así, junto con ambas formaciones, se "refuerza el compromiso" de AFA Zamora con una atención "especializada, actualizada y coherente" con su modelo de trabajo, que está basado en "acompañar desde el respeto, la comprensión y el conocimiento, garantizando que cada profesional disponga de herramientas prácticas para ofrecer un cuidado de la máxima calidad.